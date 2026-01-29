Совет ЕС вводит санкции против шести известных телеведущих и пропагандистов из РФ

Сегодня Совет ЕС принял ограничительные меры в отношении еще шести россиян в свете продолжающихся гибридных действий России, в частности манипулирования информацией, направленных против государств-членов ЕС и его партнеров.

Как сообщает европейское бюро Report, среди них телеведущие Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева и Мария Ситтель, а также пропагандист Павел Зарубин.

Они работают на российские пропагандистские телеканалы, ведут митинги и шоу, такие как "Прямая линия с Владимиром Путиным", где распространяют дезинформацию о войне в Украине и восхваляют систему правления российского лидера Путина.

Рестрикции коснулись также актера Романа Чумакова и российского артиста балета Сергея Полунина, родом с Украины, которые также "продвигают пророссийскую пропаганду и теории заговора, а также антиукраинские и антизападные нарративы".

Отмечается, что подпавшие под санкции активно способствуют эскалации российско-украинской войны, в частности, путем сбора средств для российских вооруженных сил.

В целом среди внесенных в санкционные списки из-за дестабилизирующей деятельности 65 физических лиц и 17 юридических. На них распространяется замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Физическим лицам также запрещается въезд на территорию ЕС или транзит через нее.