Нападающий "Гамбурга" отстранен от игр за пьяное вождение

Нападающий "Гамбурга" Жан-Люк Домпе отстранен клубом от участия в тренировках и матчах за нарушение дисциплины.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба, в воскресенье футболист был остановлен полицией для проверки на состояние алкогольного опьянения.

Результат теста на наличие алкоголя в организме 30-летнего спортсмена оказался положительным.

Согласно заявлению клуба, Домпе был проинформирован об отстранении в четверг после проведения разъяснительной беседы с руководством. Окончательное решение о дальнейших мерах в отношении игрока будет принято по завершении дополнительных внутренних консультаций.

Домпе перешел в "Гамбург" в 2022 году из бельгийского "Зюлте-Варегема". С тех пор он провел за немецкую команду 107 матчей, в которых забил 17 голов.