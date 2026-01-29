Нападающий "Гамбурга" отстранен от игр за пьяное вождение
- 29 января, 2026
- 23:10
Нападающий "Гамбурга" Жан-Люк Домпе отстранен клубом от участия в тренировках и матчах за нарушение дисциплины.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба, в воскресенье футболист был остановлен полицией для проверки на состояние алкогольного опьянения.
Результат теста на наличие алкоголя в организме 30-летнего спортсмена оказался положительным.
Согласно заявлению клуба, Домпе был проинформирован об отстранении в четверг после проведения разъяснительной беседы с руководством. Окончательное решение о дальнейших мерах в отношении игрока будет принято по завершении дополнительных внутренних консультаций.
Домпе перешел в "Гамбург" в 2022 году из бельгийского "Зюлте-Варегема". С тех пор он провел за немецкую команду 107 матчей, в которых забил 17 голов.