Годовая инфляция в Грузии в январе приблизилась к 5%

    Финансы
    • 03 февраля, 2026
    • 12:28
    В январе 2026 года месячная инфляция в Грузии составила 1,2%, а годовая - 4,8%.

    Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии (Geostat).

    В отчете указывается, что базовая инфляция по сравнению с соответствующим периодом 2025 года зафиксирована на уровне 2,4%, а базовая инфляция без учета табачных изделий - на уровне 2,1%.

    В январе наибольшее влияние на рост цен оказали продукты питания и безалкогольные напитки. Цены на них выросли на 2,9%.

    В сфере здравоохранения цены выросли на 2,4% (в основном за счет медицинских принадлежностей и оборудования). В группе различных товаров и услуг рост цен на 2,9% обеспечило подорожание услуг в сфере страхования и финансов.

    В целом, согласно отчету, в январе инфляция в Грузии сформировалась в основном за счет роста цен на продовольствие и услуги.

    Yanvarda Gürcüstanda 5 %-ə yaxın illik inflyasiya qeydə alınıb
