В Москве спасатели освободили 20 человек, застрявших в лифте

Спасатели освободили около 20 человек, застрявших в лифте в многофункциональном комплексе "Оружейный" в центре Москвы. Никто не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

"Между 14 и 15 этажами МФК "Оружейный" произошла остановка лифта, в котором находились порядка 20 человек", - сказал он.