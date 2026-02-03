В Москве спасатели освободили 20 человек, застрявших в лифте
В регионе
- 03 февраля, 2026
- 12:38
Спасатели освободили около 20 человек, застрявших в лифте в многофункциональном комплексе "Оружейный" в центре Москвы. Никто не пострадал.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.
"Между 14 и 15 этажами МФК "Оружейный" произошла остановка лифта, в котором находились порядка 20 человек", - сказал он.
