В Москве спасатели освободили 20 человек, застрявших в лифте

    • 03 февраля, 2026
    • 12:38
    Спасатели освободили около 20 человек, застрявших в лифте в многофункциональном комплексе "Оружейный" в центре Москвы. Никто не пострадал.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

    "Между 14 и 15 этажами МФК "Оружейный" произошла остановка лифта, в котором находились порядка 20 человек", - сказал он.

    лифт Москва Россия спасатели
