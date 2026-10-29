Страны СНГ определят в Ханкенди новые приоритеты антимонопольного сотрудничества

Участники 61-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ намерены определить приоритеты сотрудничества на ближайшую перспективу и передать председательство следующему государству-участнику Содружества.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Александр Яковчиц.

"В ходе заседания планируется обсудить важнейшие направления антимонопольной политики в наших странах и обменяться опытом", - сказал он.

По словам министра, одной из ключевых задач встречи станет передача председательских функций следующей стране СНГ.

"Убежден, что совместные наработки, включая результаты состоявшегося накануне заседания штаба по совместным расследованиям, позволят определить приоритетные направления сотрудничества на ближайшую перспективу", - подчеркнул Яковчиц.