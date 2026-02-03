Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Госслужба: В новой лаборатории БВШН будут проводиться тесты на безопасность

    03 февраля, 2026
    12:34
    Госслужба: В новой лаборатории БВШН будут проводиться тесты на безопасность

    В лаборатории "Тесты информационной безопасности", открывшейся сегодня в Бакинской высшей школе нефти (БВШН), будут проводиться тесты на безопасность систем, принадлежащих государственным структурам, и различных цифровых решений.

    Об этом Report сообщил заместитель начальника главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

    По его словам, новый центр позволит проверять как программное обеспечение, так и специальное оборудование с точки зрения информационной безопасности. "В новой лаборатории будут проводиться тесты на безопасность государственных систем. В то же время программы и оборудование будут испытываться на основе реальных сценариев, и возможные риски будут выявляться заранее", - сказал он.

    Мамедов отметил, что одной из основных целей лаборатории также является формирование профессионального кадрового потенциала: "Студенты здесь наряду с теоретическими знаниями научатся проводить тесты на безопасность в реальной практической среде. Ускорение процесса цифровизации в нашей стране, создание новых информационных ресурсов и национальных платформ повышают спрос на специализированных экспертов в этой области. По этой причине организация возможностей для специального обучения и практики на базе университета считается важной".

    По его словам, требуемые для лаборатории специальные устройства были привезены из-за рубежа и поставлялись в несколько этапов.

    "Поскольку информационная безопасность является специфической сферой, подготовка узкопрофильных специалистов в этом направлении является приоритетом. Начало деятельности новой лаборатории внесет вклад как в повышение уровня кибербезопасности государственных структур, так и в расширение базы местных специалистов", - добавил Мамедов.

