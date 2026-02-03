Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за отказа зайти в здание школы

    В регионе
    • 03 февраля, 2026
    • 12:58
    В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за отказа зайти в здание школы

    Сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, который устроил стрельбу за территорией школы после замечания из-за нецензурных выражений из-за отказа зайти в учебное заведение в подмосковном Реутове.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

    "В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки был установлен и доставлен в территориальный отдел житель Москвы, который пытался войти в учебное заведение на улице Котовского. Получив отказ, он вышел за территорию и стал выражаться нецензурной бранью. Проходящий мимо мужчина сделал ему замечание, на что молодой человек достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и выстрелил", - сказали в пресс-службе.

    В ГУ МВД добавили, что после нарушитель покинул место происшествия. Пострадавших нет. Сотрудники подмосковной полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

