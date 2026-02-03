В Ханкенди стартовал XI Форум молодежи Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, в мероприятии принимают участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель специального представителя президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов, заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов, заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева и руководитель офиса Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в стране Анна Соаве.

В рамках форума запланированы панельные сессии на темы "Строительство городов будущего: ответственность молодежи в национальном развитии" и "Города как система возможностей: образование, навыки и занятость для молодежи".