    В Ханкенди стартовал XI Форум молодежи Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 03 февраля, 2026
    • 10:32
    В Ханкенди стартовал XI Форум молодежи Азербайджана

    В Ханкенди стартовал XI Форум молодежи Азербайджана.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, в мероприятии принимают участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель специального представителя президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов, заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов, заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева и руководитель офиса Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в стране Анна Соаве.

    В рамках форума запланированы панельные сессии на темы "Строительство городов будущего: ответственность молодежи в национальном развитии" и "Города как система возможностей: образование, навыки и занятость для молодежи".

    Лента новостей