Из здания аэропорта Атырау эвакуировали людей из-за сообщения о взрывчатом веществе

Из здания аэропорта Атырау в Казахстане эвакуировали людей в связи с информацией о взрывчатом веществе в ручной клади пассажира.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Антитеррористическом центре страны.

"Во время регистрации на маршрут Атырау-Алматы мужчина распространил заведомо ложную информацию, заявив, что в ручной клади есть взрывчатое вещество. В ходе проверки спецслужб эта информация не подтверждена", - сообщили в центре.

По данному факту Департамента полиции на транспорте возбудил уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте". После завершения проверки работа в аэропорту возобновилась в обычном режиме.

"В сети Интернет и соцсетях нередко распространяются заведомо ложные сообщения о минировании школ, торговых центров, аэропортов, вокзалов и других социально значимых объектов. Подобные сообщения, как правило, не подтверждаются, однако каждое из них рассматривается правоохранительными органами как реальная угроза и требует немедленного реагирования. За такие действия статьей 273 УК предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет", - отметил надзорный орган.