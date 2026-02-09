Из здания аэропорта Атырау эвакуировали людей из-за сообщения о взрывчатом веществе

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    09 февраля, 2026
    13:37
    Из здания аэропорта Атырау в Казахстане эвакуировали людей в связи с информацией о взрывчатом веществе в ручной клади пассажира.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Антитеррористическом центре страны.

    "Во время регистрации на маршрут Атырау-Алматы мужчина распространил заведомо ложную информацию, заявив, что в ручной клади есть взрывчатое вещество. В ходе проверки спецслужб эта информация не подтверждена", - сообщили в центре.

    По данному факту Департамента полиции на транспорте возбудил уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте". После завершения проверки работа в аэропорту возобновилась в обычном режиме.

    "В сети Интернет и соцсетях нередко распространяются заведомо ложные сообщения о минировании школ, торговых центров, аэропортов, вокзалов и других социально значимых объектов. Подобные сообщения, как правило, не подтверждаются, однако каждое из них рассматривается правоохранительными органами как реальная угроза и требует немедленного реагирования. За такие действия статьей 273 УК предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет", - отметил надзорный орган.

