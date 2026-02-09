İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Qazaxıstanda aeroportda partlayıcı olması səbəbindən insanları təxliyə ediblər

    Region
    • 09 fevral, 2026
    • 13:50
    Qazaxıstanda aeroportda partlayıcı olması səbəbindən insanları təxliyə ediblər

    Qazaxıstanın Atırau hava limanının binasında sərnişinin əl yükündə partlayıcı maddənin olması barədə məlumatla əlaqədar insanlar təxliyə edilib.

    "Report" Qazaxıstan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Antiterror Mərkəzindən bildirilib.

    "Atırau-Almatı marşrutuna qeydiyyat zamanı bir şəxs əl yükündə partlayıcı maddə olduğunu bildirərək qəsdən yalan məlumat yayıb. Xüsusi xidmət orqanlarının apardığı yoxlama zamanı bu məlumat öz təsdiqini tapmayıb", - mərkəzdən bildiriblər.

    Bu faktla bağlı Nəqliyyatda Polis Departamenti Cinayət Məcəlləsinin 273-cü maddəsi ("Terror aktı barədə qəsdən yalan məlumat vermə") üzrə cinayət işi açıb. Yoxlama başa çatdıqdan sonra hava limanının fəaliyyəti bərpa edilib.

    Qazaxıstan hava limanı Partlayıcı qurğu
