Qazaxıstanda aeroportda partlayıcı olması səbəbindən insanları təxliyə ediblər
Region
- 09 fevral, 2026
- 13:50
Qazaxıstanın Atırau hava limanının binasında sərnişinin əl yükündə partlayıcı maddənin olması barədə məlumatla əlaqədar insanlar təxliyə edilib.
"Report" Qazaxıstan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Antiterror Mərkəzindən bildirilib.
"Atırau-Almatı marşrutuna qeydiyyat zamanı bir şəxs əl yükündə partlayıcı maddə olduğunu bildirərək qəsdən yalan məlumat yayıb. Xüsusi xidmət orqanlarının apardığı yoxlama zamanı bu məlumat öz təsdiqini tapmayıb", - mərkəzdən bildiriblər.
Bu faktla bağlı Nəqliyyatda Polis Departamenti Cinayət Məcəlləsinin 273-cü maddəsi ("Terror aktı barədə qəsdən yalan məlumat vermə") üzrə cinayət işi açıb. Yoxlama başa çatdıqdan sonra hava limanının fəaliyyəti bərpa edilib.
Son xəbərlər
14:36
"Tottenhem" fransalı hücumçu ilə bağlı qərar veribFutbol
14:32
Papikyan: Ermənistan MN sərhəddə üç il ərzində görülən mühəndis-istehkam işləri barədə hesabat verəcəkRegion
14:31
Azərbaycanda ötən ay 228 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürübMaliyyə
14:23
Papoyan: Rusiyanın TRIPP layihəsində iştirakı nəzərdə tutulmurRegion
14:23
Azərbaycanda ulduz kateqoriyalı hotellərin 74 %-i paytaxtdadırTurizm
14:22
Naxçıvana MR-a Baş nazir təyin edilən Cabbar Musayev Naxçıvan şəhər İcra başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
14:21
Ötən həftə 670 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
14:20
Liviya sahillərində qayıq aşıb, 53 miqrant ölüb və ya itkin düşübDigər ölkələr
14:18