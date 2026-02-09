Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    SOCAR и GL Group обсудили планы по пяти нефтегазовым месторождениям

    Энергетика
    • 09 февраля, 2026
    • 13:22
    SOCAR и GL Group обсудили планы по пяти нефтегазовым месторождениям

    Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и GL Group обсудили операционные и инвестиционные планы по ряду нефтегазовых месторождений Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на GL Group, обсуждения состоялись в ходе очередного заседания Руководящего комитета с участием генерального директора GL Group Асифа Зейналова и вице-президента SOCAR Бабека Гусейнова.

    В рамках встречи были рассмотрены вопросы исполнения рабочей программы и бюджета на 2025 год, а также представленные планы на 2026 год по месторождениям "Кюрсянги" и "Гарабаглы", где деятельность осуществляет операционная компания Salyan Oil Ltd, а также по месторождениям "Бузовна-Маштага", "Гала" и "Зира", разрабатываемым компанией Taghiyev Operating Company.

    Стороны также обсудили выполненные работы на контрактных участках. В рамках визита участники заседания посетили шестой участок месторождения "Гарабаглы", новую введенную в эксплуатацию скважину на месторождении "Кюрсянги".

    SOCAR GL Group нефтяные месторождения
    Фото
    Azərbaycanda bu il üçün 5 neft və qaz yatağı üzrə investisiya imkanları müzakirə olunub
    Фото
    SOCAR, GL Group discuss investment prospects for oil fields in Azerbaijan
