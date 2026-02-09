Азербайджан и Люксембург обсудили возможности сотрудничества в финсекторе

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Агентство по трансферу финансовых технологий Люксембурга (ATTF) обсудили перспективы сотрудничества.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, гендиректор ЦБА Шахин Махмудзаде встретился с делегацией ATTF.

В рамках визита делегация ATTF также приняла участие во встречах с представителями Общественных объединений "Ассоциация банков Азербайджана", "Ассоциация страховщиков Азербайджана", "Ассоциация микрофинансирования Азербайджана" и "Ассоциация финтех Азербайджана", а также с представителями структурных подразделений банков по обучению и развитию.

В ходе встреч были изучены отзывы о тренингах, организованных для Азербайджана при поддержке ATTF, собрана информация о существующих потребностях в обучении и состоялся широкий обмен мнениями о перспективах сотрудничества.