Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан и Люксембург обсудили возможности сотрудничества в финсекторе

    Финансы
    • 09 февраля, 2026
    • 13:11
    Азербайджан и Люксембург обсудили возможности сотрудничества в финсекторе

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Агентство по трансферу финансовых технологий Люксембурга (ATTF) обсудили перспективы сотрудничества.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, гендиректор ЦБА Шахин Махмудзаде встретился с делегацией ATTF.

    В рамках визита делегация ATTF также приняла участие во встречах с представителями Общественных объединений "Ассоциация банков Азербайджана", "Ассоциация страховщиков Азербайджана", "Ассоциация микрофинансирования Азербайджана" и "Ассоциация финтех Азербайджана", а также с представителями структурных подразделений банков по обучению и развитию.

    В ходе встреч были изучены отзывы о тренингах, организованных для Азербайджана при поддержке ATTF, собрана информация о существующих потребностях в обучении и состоялся широкий обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

    ЦБА ATTF Шахин Махмудзаде
    Azərbaycan və Lüksemburq maliyyə sektorunda əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
    Azerbaijan, Luxembourg explore cooperation in financial sector
    Ты - Король

    Последние новости

    14:25

    В Азербайджане 25 отцов воспользовались правом на отпуск по уходу за ребенком

    Социальная защита
    14:19

    Австралия - следующий пункт в повестке ЕС расширить свободную торговлю - ОБЗОР

    Другие страны
    14:18

    Папикян: МО Армении отчитается о фортификационно-инженерных работах на границе за 3 года

    В регионе
    14:18

    Папоян: Участие России в проекте TRIPP не предполагается

    В регионе
    14:11
    Фото

    Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших еврейских организаций США

    Внешняя политика
    14:06

    У берегов Ливии перевернулась лодка: 53 мигранта погибли или пропали без вести

    Другие страны
    13:56

    Песков: РФ не получила ответа от США на предложение направить $1 млрд в Совет мира

    В регионе
    13:49

    СМИ: Украина попросит у ЕС дополнительные Patriot и NASAMS

    Другие страны
    13:37

    Из здания аэропорта Атырау эвакуировали людей из-за сообщения о взрывчатом веществе

    В регионе
    Лента новостей