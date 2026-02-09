Экс-начальник Дома отдыха МО предстал перед судом по обвинению во взяточничестве
Происшествия
- 09 февраля, 2026
- 13:31
В Бакинском военном суде состоялось заседание по уголовному делу в отношении экс-начальника Дома отдыха Министерства обороны майора Ильхама Хагвердиева, обвиняемого во взяточничестве.
Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Фикрета Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.
На процессе было принято решение о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение, заседание назначено на 23 февраля.
Отметим, что Хагвердиев был арестован в октябре 2025 года. Он обвиняется по статье 311 (взяточничество) УК АР.
