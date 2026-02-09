Завтра в Баку и в регионах Азербайджана ожидается мокрый снег и снег
Экология
- 09 февраля, 2026
- 13:13
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, мокрый снег и снег.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать порывистый северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью и днем повысится на 1-4 градуса. Атмосферное давление повысится с 756 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-85%.
В регионах Азербайджана ожидаются осадки и снег. В некоторых местах ожидается туман, западный ветер временами усилится.
Температура воздуха составит ночью 0-5, днем - 5-8 градусов тепла, ночью в горах - 3-8 градусов мороза, днем - 0-3 градуса мороза.
Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололедица.
