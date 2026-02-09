Завтра в Баку и в регионах Азербайджана ожидается мокрый снег и снег

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, мокрый снег и снег.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать порывистый северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью и днем ​​повысится на 1-4 градуса. Атмосферное давление повысится с 756 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-85%.

    В регионах Азербайджана ожидаются осадки и снег. В некоторых местах ожидается туман, западный ветер временами усилится.

    Температура воздуха составит ночью 0-5, днем ​​- 5-8 градусов тепла, ночью в горах - 3-8 градусов мороза, днем ​​- 0-3 градуса мороза.

    Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололедица.

