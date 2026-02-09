Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Казахстан направит свыше $16 млрд на развитие угольной генерации до 2030 года

    Энергетика
    • 09 февраля, 2026
    • 13:33
    Казахстан направит свыше $16 млрд на развитие угольной генерации до 2030 года

    Министерство энергетики Казахстана разработало национальный план по развитию угольной генерации до 2030 года, инвестиции предварительно оцениваются в более 8 млрд тенге (свыше $1,61 млрд).

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщило министерство энергетики.

    Документ предусматривает ввод и модернизацию 7,6 ГВт генерирующих мощностей и направлен на долгосрочное решение проблемы энергодефицита и обновление изношенной энергетической инфраструктуры страны.

    Проект Национального плана до 2030 года был представлен экспертному сообществу в ходе круглого стола.

    По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, документ ориентирован на комплексное развитие всей отрасли угольной генерации. Речь идет о сбалансированном подходе, который включает привлечение инвестиций, развитие топливно-логистической инфраструктуры и укрепление кадрового потенциала. Такой подход, по оценке ведомства, должен обеспечить устойчивость энергосистемы и мультипликативный эффект для экономики.

    Проект Нацплана предусматривает строительство шести крупных энергообъектов.

