В ДТП с автобусом и грузовиком в Москве пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовой машиной на Ленинском проспекте в Москве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

"Возле дома номер 13 на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием автобуса и грузовика", - сообщили в службе.

По предварительной информации, "в результате ДТП пострадали восемь человек". Обстоятельства происшествия выясняются.

Водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу автобусу.