Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В ДТП с автобусом и грузовиком в Москве пострадали восемь человек

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 13:11
    В ДТП с автобусом и грузовиком в Москве пострадали восемь человек

    Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовой машиной на Ленинском проспекте в Москве.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

    "Возле дома номер 13 на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием автобуса и грузовика", - сообщили в службе.

    По предварительной информации, "в результате ДТП пострадали восемь человек". Обстоятельства происшествия выясняются.

    Водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу автобусу.

    ДТП Москва грузовик
    Ты - Король

    Последние новости

    14:25

    В Азербайджане 25 отцов воспользовались правом на отпуск по уходу за ребенком

    Социальная защита
    14:19

    Австралия - следующий пункт в повестке ЕС расширить свободную торговлю - ОБЗОР

    Другие страны
    14:18

    Папикян: МО Армении отчитается о фортификационно-инженерных работах на границе за 3 года

    В регионе
    14:18

    Папоян: Участие России в проекте TRIPP не предполагается

    В регионе
    14:11
    Фото

    Ильхам Алиев принял делегацию Конференции президентов крупнейших еврейских организаций США

    Внешняя политика
    14:06

    У берегов Ливии перевернулась лодка: 53 мигранта погибли или пропали без вести

    Другие страны
    13:56

    Песков: РФ не получила ответа от США на предложение направить $1 млрд в Совет мира

    В регионе
    13:49

    СМИ: Украина попросит у ЕС дополнительные Patriot и NASAMS

    Другие страны
    13:37

    Из здания аэропорта Атырау эвакуировали людей из-за сообщения о взрывчатом веществе

    В регионе
    Лента новостей