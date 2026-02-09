В ДТП с автобусом и грузовиком в Москве пострадали восемь человек
В регионе
- 09 февраля, 2026
- 13:11
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовой машиной на Ленинском проспекте в Москве.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома номер 13 на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием автобуса и грузовика", - сообщили в службе.
По предварительной информации, "в результате ДТП пострадали восемь человек". Обстоятельства происшествия выясняются.
Водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу автобусу.
