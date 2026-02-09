Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В парламенте Ирана состоялось закрытое заседание для обсуждения переговоров с США

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 13:09
    В парламенте Ирана состоялось закрытое заседание для обсуждения переговоров с США

    Меджлис Ирана (однопалатный парламент) провел закрытое заседание, посвященное последним событиям, переговорному процессу, а также ситуации в сфере обороноспособности страны и национальной безопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом сообщил пресс-секретарь парламента страны Аббас Гударзи.

    Он отметил, что обсуждения состоялись с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майора Абдулрахима Мусави и министра иностранных дел Аббаса Арагчи.

    По словам пресс-секретаря, на встрече особо подчеркнута необходимость избегать повторения ошибок, допущенных в ходе предыдущих переговоров, также отмечено, что Иран не примет обогащение урана до нулевого уровня.

    "Депутаты подчеркнули, что переговоры должны вестись с позиции силы и влияния. Защита ядерной промышленности страны должна стать неизбежной "красной чертой" в повестке дипломатической группы. Потому что эта сфера имеет жизненно важное значение для будущего страны".

    Гударзи также заявил, что место и рамки переговоров полностью определены Ираном.

    парламент Ирана переговоры с США Аббас Арагчи Абдулрахим Мусави
    İran parlamentində ABŞ ilə danışıqlarla bağlı qapalı müzakirə keçirilib
    Ты - Король

    Последние новости

    13:22
    Фото

    SOCAR и GL Group обсудили планы по пяти нефтегазовым месторождениям

    Энергетика
    13:21

    Индонезия и Азербайджан планируют обсудить экономическое сотрудничество

    Внешняя политика
    13:13

    Завтра в Баку и в регионах Азербайджана ожидается мокрый снег и снег

    Экология
    13:11

    Азербайджан и Люксембург обсудили возможности сотрудничества в финсекторе

    Финансы
    13:11

    В ДТП с автобусом и грузовиком в Москве пострадали восемь человек

    В регионе
    13:09

    В парламенте Ирана состоялось закрытое заседание для обсуждения переговоров с США

    В регионе
    12:58

    В Баку обсудили укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между ОАЭ и Азербайджаном

    Внешняя политика
    12:58

    Спикер парламента Кыргызстана посетит Турцию с официальным визитом

    В регионе
    12:51

    Билеты на выездной матч "Карабаха" в Лиге чемпионов поступят в продажу сегодня

    Футбол
    Лента новостей