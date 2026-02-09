В парламенте Ирана состоялось закрытое заседание для обсуждения переговоров с США

Меджлис Ирана (однопалатный парламент) провел закрытое заседание, посвященное последним событиям, переговорному процессу, а также ситуации в сфере обороноспособности страны и национальной безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом сообщил пресс-секретарь парламента страны Аббас Гударзи.

Он отметил, что обсуждения состоялись с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майора Абдулрахима Мусави и министра иностранных дел Аббаса Арагчи.

По словам пресс-секретаря, на встрече особо подчеркнута необходимость избегать повторения ошибок, допущенных в ходе предыдущих переговоров, также отмечено, что Иран не примет обогащение урана до нулевого уровня.

"Депутаты подчеркнули, что переговоры должны вестись с позиции силы и влияния. Защита ядерной промышленности страны должна стать неизбежной "красной чертой" в повестке дипломатической группы. Потому что эта сфера имеет жизненно важное значение для будущего страны".

Гударзи также заявил, что место и рамки переговоров полностью определены Ираном.