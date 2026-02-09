Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Посол: Индонезийские товары могут стать конкурентоспособными на азербайджанском рынке

    Внешняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 13:21
    Индонезия предлагает Азербайджану соглашение о преференциальной торговле.

    Об этом в интервью Report заявил посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми.

    Он отметил, что уже предложил эту инициативу президенту страны Ильхаму Алиеву и планирует обсудить вопрос с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

    "При вручении верительных грамот я предложил президенту Ильхаму Алиеву рассмотреть ограниченное соглашение о преференциальной торговле, чтобы ускорить двустороннюю торговлю. Глава государства положительно отнесся к этому предложению. <...> Я встречусь с министром экономики Микаилом Джаббаровым именно по этому вопросу. Мы видим, что потребительские товары из Индонезии могут быть очень конкурентоспособны на азербайджанском рынке", - сказал посол.

    По его словам, Джакарта видит 24 сектора экономического сотрудничества, где Индонезия и Азербайджан могут активно развивать инвестиции, бизнес и торговлю. Хелми назвал эти направления очень перспективными, и призвал к активизации сотрудничества.

    "Среди самых приоритетных - нефть и газ, включая совместную разведку, добычу и переработку, зеленая энергетика и возобновляемые источники энергии", - отметил дипломат. <...> Взаимная торговля [между нашими странами - ред.] пока небольшая, но потенциал колоссальный", - отметил дипломат.

    С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    İndoneziya və Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə etməyi planlaşdırır
