Посол: Индонезийские товары могут стать конкурентоспособными на азербайджанском рынке

Индонезия предлагает Азербайджану соглашение о преференциальной торговле.

Об этом в интервью Report заявил посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми.

Он отметил, что уже предложил эту инициативу президенту страны Ильхаму Алиеву и планирует обсудить вопрос с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

"При вручении верительных грамот я предложил президенту Ильхаму Алиеву рассмотреть ограниченное соглашение о преференциальной торговле, чтобы ускорить двустороннюю торговлю. Глава государства положительно отнесся к этому предложению. <...> Я встречусь с министром экономики Микаилом Джаббаровым именно по этому вопросу. Мы видим, что потребительские товары из Индонезии могут быть очень конкурентоспособны на азербайджанском рынке", - сказал посол.

По его словам, Джакарта видит 24 сектора экономического сотрудничества, где Индонезия и Азербайджан могут активно развивать инвестиции, бизнес и торговлю. Хелми назвал эти направления очень перспективными, и призвал к активизации сотрудничества.

"Среди самых приоритетных - нефть и газ, включая совместную разведку, добычу и переработку, зеленая энергетика и возобновляемые источники энергии", - отметил дипломат. <...> Взаимная торговля [между нашими странами - ред.] пока небольшая, но потенциал колоссальный", - отметил дипломат.

