Берлиан Хелми: Индонезия определила 24 направления для сотрудничества с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджано-индонезийские отношения имеют давнюю историю. Сегодня двусторонние отношения выходят на новый уровень. Вступление Азербайджана в Организацию экономического сотрудничества (D-8) придает импульс не только развитию политических, но и экономических отношений. В этой связи Баку и Джакарта обсуждают вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в политической, экономической сферах, в области взаимных инвестиций, расширения бизнес-контактов. О планах развития двусторонних отношений, о целях на 2026 год в интервью Report рассказал посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми, который 30 января нынешнего года вручил свои верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Азербайджан и Индонезия установили дипломатические отношения в 1992 году. Как вы оцениваете текущий уровень политического диалога между нашими странами и какие стратегические шаги планируются на 2026 год и последующие годы?

Я бы разделил отношения между Индонезией и Азербайджаном на два этапа.

Первый этап - это установление дипломатических отношений. Он отражал нашу готовность и сильную политическую волю выстраивать тесные связи с партнерами по всему миру. Азербайджан мы сегодня рассматриваем как динамично развивающуюся страну Кавказского региона, расположенную на стратегическом стыке Азии и Европы. Такое географическое положение делает Азербайджан важным партнером для Индонезии и открывает возможности для сотрудничества в самых разных секторах.

Поскольку Индонезия заинтересована в расширении круга надежных партнеров, а Азербайджан является одной из наиболее динамичных стран региона, мы изначально стремились к сближению и развитию отношений.

Второй этап - это новый уровень дипломатических отношений. На этом этапе мы используем накопленный импульс для того, чтобы сделать двусторонние отношения более плодотворными, продуктивными и взаимовыгодными для обеих стран.

Для этого мы сосредотачиваемся на развитии перспективных и выгодных направлений взаимного сотрудничества. Ключевым элементом здесь является политический капитал, который позволяет укреплять отношения и делать их устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Мы планируем сформировать прочный политический фундамент как официальную основу дальнейшего сотрудничества. В этом контексте важно создать двустороннюю инфраструктуру взаимодействия. Модель сотрудничества должна быть комплексной, интегрированной и целостной, предполагая не разовые инициативы, а системное и многократное взаимодействие с мультипликативным эффектом.

Мы намерены инициировать новые направления сотрудничества, расширять и углублять существующие форматы, а также вовлекать все больше секторов в повестку двустороннего сотрудничества.

Таким образом, Индонезии и Азербайджану на нынешнем этапе необходимо выстраивать комплексное и стратегическое партнерство. Речь идет о долгосрочной философии стратегического сотрудничества, которое станет фундаментом для устойчивого и взаимовыгодного развития двусторонних отношений.

Азербайджан является членом Организации развивающихся восьми (D-8). Как Азербайджан и Индонезия планируют взаимодействовать в рамках этой организации?

D-8 можно рассматривать как промежуточный формат, который позволяет выстроить и связать ключевые параметры взаимодействия между нашими странами. Речь идет о нескольких взаимосвязанных элементах, имеющих важное значение для развития сотрудничества.

Первый из них - это взаимопонимание. Мы должны четко понимать потребности друг друга и обеспечивать совместимость и взаимодополняемость интересов, когда потребности одной стороны могут быть удовлетворены преимуществами другой.

Второй элемент - наличие политического инструмента, который поддерживает экономическое и социальное партнерство и основывается на сильной политической воле обоих правительств. Это является важной предпосылкой для устойчивого сотрудничества.

Третий аспект - социальное и культурное взаимодействие, направленное на передачу знаний от поколения к поколению. Мы говорим о будущем, которое принадлежит не только нынешним поколениям, но и нашим детям и внукам. Именно поэтому устойчивость партнерства имеет ключевое значение. Социально-культурные связи играют важную роль в формировании долгосрочных отношений и являются эффективной моделью сотрудничества для будущих поколений.

При этом существующих механизмов недостаточно. В настоящее время у нас есть двусторонний форум политических консультаций, однако этого формата уже не хватает для полноценного развития сотрудничества.

Необходимо создавать дополнительные механизмы, прежде всего в сферах экономики, инвестиций, туризма, социальной политики, культуры и образования. В качестве дальнейшего шага предлагается формирование совместной комиссии, межправительственной рабочей группы, а также специализированных групп по отдельным секторам.

Кроме того, нужна более широкая система межгосударственных связей, охватывающая максимальное количество направлений сотрудничества. Такой механизм должен дополнять существующий формат политических консультаций и обеспечивать комплексный подход к развитию двусторонних отношений.

Считаете ли вы необходимым активизировать двусторонние отношения, в том числе в экономической и политической сферах, а также контакты на высоком уровне?

Да, безусловно. И для этого мы рассчитываем на контакты между лидерами двух стран.

Индонезия обладает одной из крупнейших экономик, развитой промышленной базой, значительными природными ресурсами, в том числе в сфере добычи никеля, а также крупным человеческим потенциалом. Это одна из самых населенных стран региона. При этом наши страны во многом схожи: и Индонезия, и Азербайджан являются мусульманскими, но светскими государствами, где религия отделена от государства. Кроме того, Индонезия традиционно проявляет высокий интерес к развитию экономических связей со своими партнерами.

Если говорить об экономических отношениях с Азербайджаном, то мы обсуждаем текущую динамику двусторонней торговли, потенциал взаимных инвестиций, приоритетах сотрудничества, а также о практических форматах взаимодействия - включая организацию бизнес-форумов и возможные более масштабные инициативы.

Каким образом стороны могут выстроить взаимовыгодное экономическое сотрудничество?

Отвечая на этот вопрос, я хотел бы рассмотреть ситуацию с точки зрения различных уровней.

Первый уровень - это уровень G2G, то есть взаимодействие "правительство - правительство". На уровне G2G необходимо обеспечить формирование прочного базового фундамента партнерства, который охватывает все взаимосвязанные и взаимовыгодные сектора сотрудничества. На этом этапе требуется консолидация политики, ее согласование и корректировка между правительствами Индонезии и Азербайджана.

Без согласования общей политики и выработки консолидированных подходов удовлетворить взаимные интересы будет невозможно - такой формат просто не будет работать.

После этого мы переходим ко второму уровню -B2B, то есть взаимодействию "бизнес - бизнес", а также более широкому общественному уровню. Под обществом в данном случае понимаются не только предприниматели, но и негосударственные акторы: аналитические центры, эксперты, академическое сообщество и другие участники. Это формирует своего рода второй трек взаимодействия - более гибкий, доступный и менее формализованный.

При наличии прочных договоренностей на уровне G2G и сильных политических обязательств с обеих сторон, такие договоренности становятся стопроцентной гарантией эффективности взаимодействия на негосударственном уровне.

Именно второй уровень позволяет сделать сотрудничество более простым, доступным и практикоориентированным.

Какие сектора экономики Вы считаете наиболее привлекательными для сотрудничества наших стран?

По моим оценкам, у нас имеется 24 очень перспективных секторов, где Индонезия и Азербайджан могут активно развивать инвестиции, бизнес, торговлю и другие формы сотрудничества. Эти направления нужно исследовать и запускать как можно скорее.

Среди самых приоритетных - нефть и газ, включая совместную разведку, добычу и переработку, зеленая энергетика и возобновляемые источники энергии.

Далее идет сельское хозяйство - не только выращивание и производство, но и современные агротехнологии, рыболовство, передача технологий мониторинга судов.

Очень большой потенциал в жилищном строительстве: в Индонезии ежегодно возводят около трех миллионов единиц жилья, и мы видим возможности для взаимных инвестиций компаний двух стран, например, в Нахчыване или других регионах Азербайджана.

Телекоммуникации, низкоорбитальные спутники, цифровая инфраструктура, включая оптоволокно и расширение мобильных сетей - все это также в приоритете.

Кроме этого, можно выделить фармацевтику - совместная разработка препаратов, в том числе на основе травяного сырья, здравоохранение в целом - обмен опытом управления системами, борьбой с заболеваниями, включая уроки пандемии COVID. Мы уже начали обсуждать обмен медицинскими специалистами и студентами: сейчас в Азербайджанском медицинском университете учится всего один наш студент по медицине. Я недавно встречался с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым и предложил открыть больше возможностей для индонезийских студентов - он поддержал эту идею.

Также важны совместные исследования и разработки в фармацевтике и вакцинах, автомобилестроение, промышленные технологии четвертой революции, включая электромобили. Мы готовы выводить индонезийских производителей на азербайджанский рынок с полным послепродажным обслуживанием.

Взаимная торговля пока небольшая, но потенциал колоссальный. При вручении верительных грамот я предложил Президенту Ильхаму Алиеву рассмотреть ограниченное соглашение о преференциальной торговле, чтобы ускорить двустороннюю торговлю. Глава государства положительно отнесся к этому предложению. На следующей неделе (интервью было 6 февраля – ред.) я встречаюсь с министром экономики Микаилом Джаббаровым именно по этому вопросу. Мы видим, что потребительские товары из Индонезии могут быть очень конкурентоспособны на азербайджанском рынке.

Еще одна интересная сфера сотрудничества - продовольственная безопасность. Поставки азербайджанских удобрений в Индонезию, инвестиции в перерабатывающие предприятия у нас, в обратном направлении - индонезийские инвестиции в агроплантации в Азербайджане, поставки и обслуживание современного сельскохозяйственного оборудования.

Туризм - одно из самых перспективных направлений. Мы уже подписали соглашение о халяль-туризме. Главное - повысить доступность: прямые рейсы, визы, туристические пакеты и т.д. Вчера (5 февраля – ред.) я встречался с председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым и предложил несколько вариантов по авиасообщению: прямой рейс Azerbaijan Airlines в Джакарту или на Бали, код-шеринг с Turkish Airlines и Garuda Indonesia, или рейсы через транзитные хабы. Также предложил заключить общее авиационное соглашение как первый шаг к прямым рейсам.

Для азербайджанских туристов уже действует удобная электронная виза по прибытии в Индонезию. Надеюсь в перспективе перейти к безвизовому режиму - это будет обсуждаться на двусторонних консультациях и, возможно, во время переговоров лидеров.

Еще одна важная идея, которую поддержало руководство Азербайджана: включать Баку в пакеты умры для индонезийских паломников - до или после Джидды. Это серьезно увеличит поток индонезийских туристов. Мы полностью готовы работать над этим.

Также нужно совместное продвижение туризма через гастрономические, исторические, религиозные, природные, морские направления, различные фестивали и культурные выставки.

Наконец, оборонные технологии. Индонезия активно развивает эту сферу, и Азербайджан тоже. Мы готовы предложить сотрудничество в передаче технологий, совместных исследованиях, инновациях, возможно, учениях. Пока конкретных документов нет, но я планирую встретиться с министром обороны, чтобы обсудить эту инициативу.

Как я уже сказал, что в целом у нас около двух с половиной десятков таких перспективных направлений. Сейчас главное - дождаться ключевых встреч на высшем уровне.

А планы в сфере образования…

Образование - это основа будущего. Предлагаем тесное сотрудничество между университетами: обмен студентами, преподавателями, стипендии, совместные исследования и публикации, с особым акцентом на STEM - науку, технологии, инженерию, математику, включая искусственный интеллект, анализ данных, Интернет вещей, цифровую грамотность. Культурное сотрудничество тоже крайне важно: меморандум о взаимопонимании, обмен артистами, фестивали - чтобы народы лучше знали культуры друг друга.

В Азербайджане в этом году пройдет 13-ая сессия Всемирного форума городов (WUF13). Планирует ли Индонезия участвовать в его работе, в том числе и на Саммите лидеров?

Президент Индонезии Прабово Субианто, возможно, посетит Азербайджан в мае для участия во Всемирном форуме городов.