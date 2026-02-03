Xankəndidə Azərbaycan Gənclərinin XI Forumu keçirilir
Daxili siyasət
- 03 fevral, 2026
- 10:23
Xankəndi şəhərində Azərbaycan Gənclərinin XI Forumu keçirilir.
"Report"un Xankəndiyə ezam edilmiş əməkdaşı xəbər verir ki, forumda gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezidentin Xüsusi Nümayəndəsinin müavini Səbuhi Qəhrəmanov, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədrinin müavini İlqar İsbatov, WUF13-ün Milli koordinatorunun müavini Gülşən Rzayeva və BMT-nin Məskunlaşma Proqramının ölkə üzrə rəhbəri Anna Soave iştirak edirlər.
Daha sonra "Gələcəyin şəhərlərinin qurulması: milli inkişafda gənclərin məsuliyyəti" və "Şəhərlər imkanlar sistemi kimi: gənclər üçün təhsil, bacarıqlar və məşğulluq" mövzularında panel sessiyaların keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Son xəbərlər
11:46
DYP hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edibDaxili siyasət
11:45
Rusiya Xarkov vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
11:43
Dövlət Xidməti: BANM-ın yeni laboratoriyasında təhlükəsizlik testləri aparılacaqİKT
11:41
Yanvarda Gürcüstanda 5 %-ə yaxın illik inflyasiya qeydə alınıbMaliyyə
11:38
"Şamaxı"nın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçibFutbol
11:38
Nazirlik rəsmisi: Azərbaycan Gənclərinin XI Forumunda 400-ə yaxın şəxs aktiv iştirak edirDaxili siyasət
11:33
Foto
Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası və AHİİTA arasında Memorandum imzalanıbFərdi
11:28
UN-Habitat rəsmisi: Dünyada gənclərin 70 %-dən çoxu yaşadıqları şəhərlərdə mənzilə sahib ola bilmirlərXarici siyasət
11:22