İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Xankəndidə Azərbaycan Gənclərinin XI Forumu keçirilir

    Daxili siyasət
    • 03 fevral, 2026
    • 10:23
    Xankəndidə Azərbaycan Gənclərinin XI Forumu keçirilir

    Xankəndi şəhərində Azərbaycan Gənclərinin XI Forumu keçirilir.

    "Report"un Xankəndiyə ezam edilmiş əməkdaşı xəbər verir ki, forumda gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezidentin Xüsusi Nümayəndəsinin müavini Səbuhi Qəhrəmanov, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədrinin müavini İlqar İsbatov, WUF13-ün Milli koordinatorunun müavini Gülşən Rzayeva və BMT-nin Məskunlaşma Proqramının ölkə üzrə rəhbəri Anna Soave iştirak edirlər.

    Daha sonra "Gələcəyin şəhərlərinin qurulması: milli inkişafda gənclərin məsuliyyəti" və "Şəhərlər imkanlar sistemi kimi: gənclər üçün təhsil, bacarıqlar və məşğulluq" mövzularında panel sessiyaların keçirilməsi nəzərdə tutulub.

    WUF13 Azərbaycan gənclərinin forumu Xankəndi şəhəri Dövlət Gənclər Siyasəti
    Foto
    В Ханкенди стартовал XI Форум молодежи Азербайджана
    Foto
    11th Azerbaijan Youth Forum kicks off in Khankandi

    Son xəbərlər

    11:46

    DYP hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    11:45

    Rusiya Xarkov vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:43

    Dövlət Xidməti: BANM-ın yeni laboratoriyasında təhlükəsizlik testləri aparılacaq

    İKT
    11:41

    Yanvarda Gürcüstanda 5 %-ə yaxın illik inflyasiya qeydə alınıb

    Maliyyə
    11:38

    "Şamaxı"nın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    11:38

    Nazirlik rəsmisi: Azərbaycan Gənclərinin XI Forumunda 400-ə yaxın şəxs aktiv iştirak edir

    Daxili siyasət
    11:33
    Foto

    Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası və AHİİTA arasında Memorandum imzalanıb

    Fərdi
    11:28

    UN-Habitat rəsmisi: Dünyada gənclərin 70 %-dən çoxu yaşadıqları şəhərlərdə mənzilə sahib ola bilmirlər

    Xarici siyasət
    11:22

    "Roma"nın futbolçusu İspaniya klubuna icarəyə verilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti