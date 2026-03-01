İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Od kultu və Tanrı inancının qovuşduğu cəmrə anlayışı

    Daxili siyasət
    • 01 mart, 2026
    • 04:03
    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Od kultu və Tanrı inancının qovuşduğu cəmrə anlayışı

    Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəylinin təqdimatında "İrsimiz" rubrikasının növbəti buraxılışı hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, buraxılışda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Cəfərova Xıdır Nəbi mərasiminin, Novruzun gəlişini xəbər verən çərşənbə axşamlarının mahiyyətindən söz açıb.

    O bildirib ki, Xıdır Nəbi mərasimindən sonra yenilənmə prosesi başlayır:

    "Çərşənbələrdə bəzi əməlləri etməklə taleyi dəyişdirmək mümkündür. Xıdır Nəbi gecə gizlicə evə gələrək qovudun üzərində iz qoyur. Qovudun evin dörd küncə qoyulmasının böyük sirri var".

    Onun sözlərinə görə, Od kultu və qədim türk təfəkkürü cəmrənin sakral mənasıdır:

    "Cəmrə havaya, suya, torpağa düşür. Bəd ruhlarla mübarizə üçün rituallar vacibdir. Qədim inancların müasir psixoloji təsiri var".

    A. Cəfərova çərşənbə axşamının niyə bəd ruhlarla mübarizə gecəsi hesab olunması, Od kultu və Tanrı inancının qovuşduğu cəmrə anlayışının haradan gəlməsi, Xıdır Nəbinin hansı evə qədəm qoyması və kimlərin ruzi-bərəkət qazanması ilə bağlı suallara da aydınlıq gətirib.

    Daha ətraflı linkdə:

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Od kultu və Tanrı inancının qovuşduğu cəmrə anlayışı

    Qərbi Azərbaycan Xronikası Xıdır Nəbi od kultu çərşənbə

    Son xəbərlər

    04:18

    İran İsrailə növbəti raket zərbələri dalğasına başlayıb

    Digər ölkələr
    04:03
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Od kultu və Tanrı inancının qovuşduğu cəmrə anlayışı

    Daxili siyasət
    03:48

    Əbu-Dabidə hava limanına PUA hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    03:07

    Pakistan BMT TŞ-nin İranla bağlı iclasında gərginliyin dayandırılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    02:50

    Qazaxıstan vətəndaşlarını İranı Azərbaycan vasitəsilə tərk etməyə çağırıb

    Region
    02:29

    Ərdoğan Trampdan sonra BƏƏ və Qətər liderləri ilə körfəz ölkələrindəki vəziyyəti müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Region
    02:25

    İsraildə İranın zərbələri nəticəsində ilk ölüm faktı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    02:19

    Tokayev bir sıra Fars körfəzi ölkələrinin liderlərinə həmrəylik məktubları göndərib

    Region
    02:06

    Tramp Xameneinin ölümünü rəsmən təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti