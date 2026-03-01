İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 01 mart, 2026
    • 04:18
    İran İsrailə növbəti raket zərbələri dalğasına başlayıb

    İran İsrail ərazisinə yeni raket zərbələri dalğasına başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Hadath" telekanalı məlumat yayıb.

    Daha sonra məlumat İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) tərəfindən təsdiqlənib.

    İMQ-nin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Hava Hücumundan Müdafiə qüvvələri hədəflərin zərərsizləşdirilməsi istiqamətində iş aparır. Ölkənin bir sıra rayonlarında, o cümlədən şimal və mərkəzi hissələrində hava həyəcanı elan edilib.

    Bundan əvvəl İranın zərbələri nəticəsində Təl-Əvivdə bir nəfərin öldüyü, 20 nəfərin isə yaralandığı barədə məlumat verilmişdi.

    Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю

