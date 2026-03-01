İran İsrailə növbəti raket zərbələri dalğasına başlayıb
Digər ölkələr
- 01 mart, 2026
- 04:18
İran İsrail ərazisinə yeni raket zərbələri dalğasına başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Hadath" telekanalı məlumat yayıb.
Daha sonra məlumat İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) tərəfindən təsdiqlənib.
İMQ-nin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Hava Hücumundan Müdafiə qüvvələri hədəflərin zərərsizləşdirilməsi istiqamətində iş aparır. Ölkənin bir sıra rayonlarında, o cümlədən şimal və mərkəzi hissələrində hava həyəcanı elan edilib.
Bundan əvvəl İranın zərbələri nəticəsində Təl-Əvivdə bir nəfərin öldüyü, 20 nəfərin isə yaralandığı barədə məlumat verilmişdi.
İran İsrailə növbəti raket zərbələri dalğasına başlayıb
