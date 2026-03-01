Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю

    Другие страны
    • 01 марта, 2026
    • 04:11
    Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю

    Иран начал новую волну ракетных ударов по территории Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

    Позднее информацию подтвердили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В армейской пресс-службе уточнили, что силы ПВО ведут работу по перехвату целей. В ряде районов страны объявлена воздушная тревога, в том числе на севере и в центральной части Израиля.

    Ранее сообщалось, что из-за иранских ударов в Тель-Авиве погиб один, пострадали 20 человек.

