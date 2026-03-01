Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю

Иран начал новую волну ракетных ударов по территории Израиля.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Позднее информацию подтвердили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В армейской пресс-службе уточнили, что силы ПВО ведут работу по перехвату целей. В ряде районов страны объявлена воздушная тревога, в том числе на севере и в центральной части Израиля.

Ранее сообщалось, что из-за иранских ударов в Тель-Авиве погиб один, пострадали 20 человек.