Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю
- 01 марта, 2026
- 04:11
Иран начал новую волну ракетных ударов по территории Израиля.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Позднее информацию подтвердили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В армейской пресс-службе уточнили, что силы ПВО ведут работу по перехвату целей. В ряде районов страны объявлена воздушная тревога, в том числе на севере и в центральной части Израиля.
Ранее сообщалось, что из-за иранских ударов в Тель-Авиве погиб один, пострадали 20 человек.
