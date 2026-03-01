İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İranda Xameneinin ölümü ilə bağlı qırx günlük milli matəm elan olunub

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 05:57
    İranda Xameneinin ölümü ilə bağlı qırx günlük milli matəm elan olunub

    İran hökuməti ölkənin ali dini rəhbəri Əli Xameneinin ölümü ilə əlaqədar 40 günlük ümummilli matəm elan edib.

    "Report" bu barədə İranın dövlət televiziyasına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, həmçinin ölkə daxilində yeddi gün iş olmayacaq.

    Daha əvvəl İranın dövlət mediası ali rəhbər Əli Xameneinin ölümünü təsdiqləyib.

    İran Milli matəm Xameneinin ölümü
