İranda Xameneinin ölümü ilə bağlı qırx günlük milli matəm elan olunub
- 01 mart, 2026
- 05:57
İran hökuməti ölkənin ali dini rəhbəri Əli Xameneinin ölümü ilə əlaqədar 40 günlük ümummilli matəm elan edib.
"Report" bu barədə İranın dövlət televiziyasına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, həmçinin ölkə daxilində yeddi gün iş olmayacaq.
Daha əvvəl İranın dövlət mediası ali rəhbər Əli Xameneinin ölümünü təsdiqləyib.
