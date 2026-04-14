Hakan Fidan pakistanlı həmkarı ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib
Region
- 14 aprel, 2026
- 19:54
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan pakistanlı həmkarı Məhəmməd İshaq Dar ilə telefonla danışıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbələrdən əldə edilən məlumata görə, tərəflər ABŞ ilə İran arasında aparılan danışıqlar və qarşıdakı günlərdə atılacaq addımları qiymətləndiriblər.
23:07
Ukrayna və Norveç müdafiə tərəfdaşlığı haqqında bəyannamə imzalayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:53
Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti qələbəsini qazanıbFutbol
22:46
Elçin Əmirbəyov və Jiri Brodski Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi müzakirə ediblərXarici siyasət
22:30
Mirzoyan və Kubilyus müdafiə sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblərRegion
22:19
Vaşinqtonda İsrail və Livan səfirləri arasında görüş başa çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:14
Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Misir və Türkiyənin XİN rəhbərləri Ankarada regional məsələləri müzakirə edəcəklərRegion
22:00
Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulubKomanda
21:51
Masazırda iki qadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
21:41