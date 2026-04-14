Хакан Фидан и Исхак Дар обсудили переговоры между США и Ираном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщает Report, об этом проинформировал TRT Haber со ссылкой на МИД Турции.

Согласно информации, стороны обсудили переговоры между США и Ираном, которые состоялись на днях в Исламабаде, а также шаги, которые будут предприняты в ближайшие дни в данном контексте.