В Иране объявлен 40-дневный траур в связи с гибелью Хаменеи
В регионе
- 01 марта, 2026
- 05:54
Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи.
Об этом Report сообщает со ссылкой на иранский государственный телеканал.
Согласно информации, также по всей стране в течение семи дней объявлены общенациональные выходные.
Ранее иранские государственные СМИ подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи.
