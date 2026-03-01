Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Иране объявлен 40-дневный траур в связи с гибелью Хаменеи

    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 05:54
    Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на иранский государственный телеканал.

    Согласно информации, также по всей стране в течение семи дней объявлены общенациональные выходные.

    Ранее иранские государственные СМИ подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи.

    İranda Xameneinin ölümü ilə bağlı qırx günlük milli matəm elan olunub

