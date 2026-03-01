İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    IRIB: SEPAH-ın baş komandanı Pakpur həlak olub

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 07:14
    IRIB: SEPAH-ın baş komandanı Pakpur həlak olub

    İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) baş komandanı general-mayor Məhəmməd Pakpur ABş və İsrail zərbələri nəticəsində həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Dövlət Televiziyası (IRIB) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hücumlar zamanı İranın ali dini rəhbərinin müşaviri Əli Şamxani də öldürülüb. Artıq Pakpurun yerinə briqada generalı Əhməd Vahidi təyin edilib.

    Qeyd edək ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən on dörd hərbi bazasına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti olaraq bağlayıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsailin İrana hücumları nəticəsində İranın Dövlət Xəbər Agentliyi Əli Xameneinin öldürüldüyünü təsdiqləyib.

    SEPAH Xameneinin ölümü Məhəmməd Pakpur Əli Şamxani
