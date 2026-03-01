Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    IRIB: Главнокомандующий КСИР Мохаммед Пакпур убит в результате удара

    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 07:07
    IRIB: Главнокомандующий КСИР Мохаммед Пакпур убит в результате удара

    Главнокомандующий КСИР генерал-майор Мохаммед Пакпур погиб в результате американо-израильских ударов.

    Как передает Report, об этом сообщило Государственное телевидение Ирана (IRIB).

    Согласно информации, в ходе атак также был убит бывший секретарь Высшего совета обороны Ирана, политический советник верховного лидера Али Хаменеи адмирал Али Шамхани.

    На место Пакпура уже назначен бригадный генерал Ахмад Вахиди.

    Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    Удары по Ирану Корпус стражей исламской революции (КСИР)
    IRIB: SEPAH-ın baş komandanı Pakpur həlak olub

    Последние новости

    07:07

    IRIB: Главнокомандующий КСИР Мохаммед Пакпур убит в результате удара

    В регионе
    06:39

    КСИР заявил о начале масштабной операции в ответ на убийство Хаменеи

    В регионе
    06:18

    Rystad Energy: Стоимость Brent может вырасти на $20 за баррель к открытию торгов

    Энергетика
    05:54

    В Иране объявлен 40-дневный траур в связи с гибелью Хаменеи

    В регионе
    05:33

    В Иране официально подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи

    В регионе
    05:06

    Число пострадавших при ударах Ирана по Израилю превысило 120 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    04:51

    ЦАХАЛ объявил о начале новой серии ударов по Иран

    Другие страны
    04:45

    Mehr: В канцелярии Хаменеи подтвердили смерть его родственников

    В регионе
    04:11

    Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю

    Другие страны
    Лента новостей