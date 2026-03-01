IRIB: Главнокомандующий КСИР Мохаммед Пакпур убит в результате удара

Главнокомандующий КСИР генерал-майор Мохаммед Пакпур погиб в результате американо-израильских ударов.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное телевидение Ирана (IRIB).

Согласно информации, в ходе атак также был убит бывший секретарь Высшего совета обороны Ирана, политический советник верховного лидера Али Хаменеи адмирал Али Шамхани.

На место Пакпура уже назначен бригадный генерал Ахмад Вахиди.

Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.