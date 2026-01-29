İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Almaniya klubunun futbolçusu sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etdiyinə görə cəzalandırılıb

    Futbol
    • 29 yanvar, 2026
    • 22:35
    Almaniya klubunun futbolçusu sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etdiyinə görə cəzalandırılıb

    Almaniya təmsilçisi "Hamburq"un hücumçusu Can-Lyuk Dompe intizam qaydalarını pozduğuna görə komandanın rəhbərliyi tərəfindən məşqlərdən və oyunlardan kənarlaşdırılıb.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bazar günü futbolçu polis tərəfindən alkoqol testi üçün saxlanılıb.

    Testlər 30 yaşlı oyunçunun orqanizmində alkoqolun olduğunu aşkar edib.

    Dompe cümə axşamı rəhbərliklə izahlı görüşdən sonra cəzalandırıldığı barədə məlumatlandırılıb. Ona qarşı əlavə tədbirlər barədə yekun qərar daha sonra veriləcək.

    Qeyd edək ki, Can-Lyuk Dompe "Hamburq"a 2022-ci ildə Belçikanın "Zulte Vareqem" klubundan keçib. O, həmin vaxtdan bəri Almaniya komandasında 107 oyun keçirib və 17 qol vurub.

