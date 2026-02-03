Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Совет прессы обратился с призывом к пользователям соцсетей

    Медиа
    • 03 февраля, 2026
    • 12:55
    Совет прессы обратился с призывом к пользователям соцсетей

    Совет прессы Азербайджана выступил с обращением к пользователям социальных сетей в связи с участившимися случаями нецензурной лексики, оскорблений, аморального поведения и языка ненависти в онлайн-пространстве.

    Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что в последнее время подобный контент особенно часто распространяется во время прямых эфиров и публикаций на платформах TikTok и YouTube.

    Отмечается, что такие действия способствуют росту агрессии в обществе и наносят серьезный ущерб национально-нравственным ценностям.

    В сообщении подчеркивается, что отдельные блогеры и пользователи, в том числе проживающие за рубежом, используют социальные сети для публичных оскорблений, унижения людей и создания атмосферы конфронтации.

    "Подобное поведение не имеет ничего общего ни с этическими нормами, ни со свободой выражения мнений. Свобода слова не может служить оправданием для оскорблений, нецензурной брани, языка ненависти, распространения ложной информации и общественной манипуляции. Социальные сети являются неотъемлемой частью информационного пространства, и каждый распространяемый в них материал создает общественную и правовую ответственность", - говорится в заявлении.

    Комиссия Совета по связям с пользователями социальных сетей призвала всех блогеров, тиктокеров и пользователей соцсетей соблюдать требования законодательства, нормы этики и принципы общественной ответственности.

    Совет прессы соцсети блогеры Tiktok youtube правовая ответственность
    Mətbuat Şurası sosial media istifadəçilərinə çağırış edib
