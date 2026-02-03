Араик Арутюнян и Олоф Скоог обсудили вопросы развития отношений Армения-ЕС

Глава Аппарата премьера Армении Араик Арутюнян обсудил с делегацией ЕС во главе с замгенсека и директором по политическим вопросам Европейской службы внешних связей сообщества Олофом Скоогом вопрос расширения сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на сообщение Аппарата премьера.

"Обсуждались вопросы развития отношений Армения-ЕС, повестка дня недавно начатого стратегического диалога по политическим вопросам и вопросам безопасности, а также возможности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества. Стороны позитивно оценили динамику, сформировавшуюся в двусторонних отношениях, и подтвердили свою приверженность развитию сотрудничества на основе общих ценностей и стратегических интересов", - сказано в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями о подготовительной работе к VIII саммиту Европейского политического сообщества и первому саммиту Армения-ЕС, которые запланированы на 3-4 мая 2026 года в Ереване.