Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Араик Арутюнян и Олоф Скоог обсудили вопросы развития отношений Армения-ЕС

    В регионе
    • 03 февраля, 2026
    • 12:30
    Араик Арутюнян и Олоф Скоог обсудили вопросы развития отношений Армения-ЕС

    Глава Аппарата премьера Армении Араик Арутюнян обсудил с делегацией ЕС во главе с замгенсека и директором по политическим вопросам Европейской службы внешних связей сообщества Олофом Скоогом вопрос расширения сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на сообщение Аппарата премьера.

    "Обсуждались вопросы развития отношений Армения-ЕС, повестка дня недавно начатого стратегического диалога по политическим вопросам и вопросам безопасности, а также возможности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества. Стороны позитивно оценили динамику, сформировавшуюся в двусторонних отношениях, и подтвердили свою приверженность развитию сотрудничества на основе общих ценностей и стратегических интересов", - сказано в сообщении.

    Стороны также обменялись мнениями о подготовительной работе к VIII саммиту Европейского политического сообщества и первому саммиту Армения-ЕС, которые запланированы на 3-4 мая 2026 года в Ереване.

    Армения Евросоюз Араик Арутюнян Олоф Скоог
    Ermənistan-Aİ münasibətlərinin inkişafı müzakirə edilib
    Arayik Harutyunyan, Olof Skoog mull development of Armenia-EU relations
    Ты - Король

    Последние новости

    12:58

    В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за отказа зайти в здание школы

    В регионе
    12:55

    Совет прессы обратился с призывом к пользователям соцсетей

    Медиа
    12:42

    В Баку сотрудники МВД изъяли 26 кг наркотиков

    Происшествия
    12:38

    В Москве спасатели освободили 20 человек, застрявших в лифте

    В регионе
    12:36
    Фото

    В Ханкенди завершился XI Форум молодежи Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    12:34

    Госслужба: В новой лаборатории БВШН будут проводиться тесты на безопасность

    ИКТ
    12:30

    Араик Арутюнян и Олоф Скоог обсудили вопросы развития отношений Армения-ЕС

    В регионе
    12:28

    Годовая инфляция в Грузии в январе приблизилась к 5%

    Финансы
    12:27

    Представитель СГБ: Понятие цифрового доказательства получит полный правовой статус

    ИКТ
    Лента новостей