Худатян: Рассчитываем на совместное с РФ восстановление ж/д к Турции и Азербайджану

Восстановительные работы на железнодорожных участках к Азербайджану и Турции будут осуществлены совместно с российской стороной.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян.

"Армения продолжает переговоры с Россией по восстановлению участков железной дороги на участках в Иджеване и Ахурике. У нас есть понимание, что на указанных участках восстановительные работы будут проведены совместно с российской стороной, то есть при ее непосредственном участии", - сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил компании "Южно-Кавказская железная дорога" в срочном порядке восстановить пограничные железнодорожные участки, ведущие в Турцию и Азербайджан. По его словам, поручение касается участка от Ерасха до границы с Азербайджаном (Нахчыван), а также участка от Ахурика до границы с Турцией.

На территории Армении планируется восстановление ж/д на ветках Раздан-Иджеван-Газах-Агстафа (предварительно обойдется в $318 млн), Ерасх-Горадиз (около $61,5 млн) и Гюмри-станция Ахурян (около $8-9 млн). По предварительным подсчетам, только на ремонт железнодорожного сообщения Ереван потратит около $500 млн.