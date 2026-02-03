İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Region
    • 03 fevral, 2026
    • 13:10
    Xudatyan: Azərbaycan və Türkiyəyə gedən dəmir yolu hissələrində işlər Rusiya ilə birgə həyata keçiriləcək

    Azərbaycan və Türkiyəyə gedən dəmir yolu hissələrində bərpa işləri Rusiya tərəfi ilə birgə həyata keçiriləcək.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ərazi idarəetmə və infrastruktur naziri David Xudatyan bəyanat verib.

    "Ermənistan Rusiya ilə İcevan və Axurik istiqamətlərində dəmir yolu xətlərinin bərpası üzrə danışıqları davam etdirir. Bizdə belə anlayış var ki, göstərilən ərazilərdə bərpa işləri Rusiya tərəfi ilə birgə, yəni onun birbaşa iştirakı ilə aparılacaq", - o deyib.

    David Xudatyan Türkiyə Azərbaycan Ermənistan-Türkiyə münasibətləri
    Худатян: Рассчитываем на совместное с РФ восстановление ж/д к Турции и Азербайджану

