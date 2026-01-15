Делегации Баку и Еревана провели совместный осмотр ж/д участка Садарак–Ерасх
Внешняя политика
- 15 января, 2026
- 17:08
15 января представителями азербайджанской и армянской сторон был осуществлен совместный осмотр текущего состояния инфраструктуры железнодорожного участка Садарак–Ерасх.
Как сообщили Report в Кабинете Министров, целью указанного осмотра являлась оценка технической пригодности данного железнодорожного участка для движения специальной железнодорожной строительной техники в целях выполнения комплекса соответствующих инфраструктурных восстановительных мероприятий.
В рамках проведенного осмотра стороны осуществили обмен мнениями по вопросам оценки технического состояния железнодорожной инфраструктуры на данном участке.
