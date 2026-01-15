Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Делегации Баку и Еревана провели совместный осмотр ж/д участка Садарак–Ерасх

    Внешняя политика
    • 15 января, 2026
    • 17:08
    Делегации Баку и Еревана провели совместный осмотр ж/д участка Садарак–Ерасх

    15 января представителями азербайджанской и армянской сторон был осуществлен совместный осмотр текущего состояния инфраструктуры железнодорожного участка Садарак–Ерасх.

    Как сообщили Report в Кабинете Министров, целью указанного осмотра являлась оценка технической пригодности данного железнодорожного участка для движения специальной железнодорожной строительной техники в целях выполнения комплекса соответствующих инфраструктурных восстановительных мероприятий.

    В рамках проведенного осмотра стороны осуществили обмен мнениями по вопросам оценки технического состояния железнодорожной инфраструктуры на данном участке.

    Азербайджан Армения мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Садарак Ерасх осмотр территории Кабинет министров
    Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri Sədərək-Yerasx dəmir yolu sahəsinə baxış keçiriblər
    Azerbaijan, Armenia conduct joint inspection of Sadarak–Yeraskh railway section

    Последние новости

    17:29

    В двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    17:25

    МИД Украины намерен вызвать главу делегации МККК в стране

    Другие страны
    17:24

    Гурбанов о роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы

    Энергетика
    17:17

    В Физули 28-летний парень и его дядя задохнулись угарным газом в автомобиле

    Происшествия
    17:14

    AYNA объявило победителей конкурсов на обслуживание междугородних и пригородных маршрутов

    Инфраструктура
    17:08

    Делегации Баку и Еревана провели совместный осмотр ж/д участка Садарак–Ерасх

    Внешняя политика
    16:59
    Фото

    Джейхун Байрамов проинформировал Магдалену Гроно о прогрессе в мирном процессе

    Внешняя политика
    16:41

    В Счетной палате создается Информационная система государственного аудита

    Финансы
    16:36

    Утвержден новый Стратегический план Счетной палаты на 2026-2030 годы

    Финансы
    Лента новостей