В Баку сотрудники МВД изъяли 26 кг наркотиков

В Баку сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками изъяли 26 кг наркотических веществ.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий в столице были задержаны организаторы сбыта крупной партии наркотиков - Хагани Гамзаев и Кянан Гулиев.

При личном досмотре у них обнаружено 26 кг марихуаны и метамфетамина с примесями вредных веществ.

По факту возбуждено уголовное дело.

Решением суда в отношении Гамзаева и Гулиева избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.