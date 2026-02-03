В Баку сотрудники МВД изъяли 26 кг наркотиков
Происшествия
- 03 февраля, 2026
- 12:42
В Баку сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками изъяли 26 кг наркотических веществ.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий в столице были задержаны организаторы сбыта крупной партии наркотиков - Хагани Гамзаев и Кянан Гулиев.
При личном досмотре у них обнаружено 26 кг марихуаны и метамфетамина с примесями вредных веществ.
По факту возбуждено уголовное дело.
Решением суда в отношении Гамзаева и Гулиева избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
