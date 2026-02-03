Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В Баку сотрудники МВД изъяли 26 кг наркотиков

    Происшествия
    • 03 февраля, 2026
    • 12:42
    В Баку сотрудники МВД изъяли 26 кг наркотиков

    В Баку сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками изъяли 26 кг наркотических веществ.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий в столице были задержаны организаторы сбыта крупной партии наркотиков - Хагани Гамзаев и Кянан Гулиев.

    При личном досмотре у них обнаружено 26 кг марихуаны и метамфетамина с примесями вредных веществ.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Решением суда в отношении Гамзаева и Гулиева избрана мера пресечения в виде ареста.

    Расследование продолжается.

    МВД Азербайджана борьба с наркотиками в Баку полицейская операция
    Baş İdarənin əməliyyatı zamanı 26 kq narkotik aşkarlanıb
