Baş İdarənin əməliyyatı zamanı 26 kq narkotik aşkarlanıb
Hadisə
- 03 fevral, 2026
- 12:10
Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı 26 kq narkotik aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a DİN-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, əməliyyat zamanı külli miqdarda narkotik vasitənin satışını təşkil edən Xəqani Həmzəyev və Kənan Quliyev paytaxt ərazisində tutulublar. Onlardan 26 kq tərkibinə zərərli maddələr əlavə edilmiş marixuana və metamfetamin aşkarlanıb.
Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. X.Həmzəyev və K.Quliyev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
13:19
Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun püşkü atılıbFutbol
13:15
Keçən ay 2 halda narkotiklərin PUA vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
13:12
Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 17 nəfər saxlanılıbHadisə
13:11
İlin ilk ayında dövlət sərhədində 6,5 milyon manatlıq qaçaqmal tutulubHadisə
13:10
Xudatyan: Azərbaycan və Türkiyəyə gedən dəmir yolu hissələrində işlər Rusiya ilə birgə həyata keçiriləcəkRegion
13:08
DSX: Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 13 əcnəbi saxlanılıbDaxili siyasət
12:55
Azərbaycan Qış Olimpiya Oyunlarında - İtaliyada səkkizinci cəhd - ARAŞDIRMAFərdi
12:49
Sabah hava yağıntılı olacaq - PROQNOZEkologiya
12:45