İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Baş İdarənin əməliyyatı zamanı 26 kq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    • 03 fevral, 2026
    • 12:10
    Baş İdarənin əməliyyatı zamanı 26 kq narkotik aşkarlanıb

    Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı 26 kq narkotik aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a DİN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əməliyyat zamanı külli miqdarda narkotik vasitənin satışını təşkil edən Xəqani Həmzəyev və Kənan Quliyev paytaxt ərazisində tutulublar. Onlardan 26 kq tərkibinə zərərli maddələr əlavə edilmiş marixuana və metamfetamin aşkarlanıb.

    Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. X.Həmzəyev və K.Quliyev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.

    Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi DİN Məlumatı polis əməliyyatı Qanunsuz narkotik dövriyyəsi
    В Баку сотрудники МВД изъяли 26 кг наркотиков

    Son xəbərlər

    13:19

    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun püşkü atılıb

    Futbol
    13:15

    Keçən ay 2 halda narkotiklərin PUA vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    13:12

    Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 17 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    13:11

    İlin ilk ayında dövlət sərhədində 6,5 milyon manatlıq qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    13:10

    Xudatyan: Azərbaycan və Türkiyəyə gedən dəmir yolu hissələrində işlər Rusiya ilə birgə həyata keçiriləcək

    Region
    13:08

    DSX: Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 13 əcnəbi saxlanılıb

    Daxili siyasət
    12:55

    Azərbaycan Qış Olimpiya Oyunlarında - İtaliyada səkkizinci cəhd - ARAŞDIRMA

    Fərdi
    12:49

    Sabah hava yağıntılı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:45

    Ermənistan-Aİ münasibətlərinin inkişafı müzakirə edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti