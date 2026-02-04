Ağ Ev İranla Omanda danışıqlar aparmağa razılıq verib
Digər ölkələr
- 04 fevral, 2026
- 07:10
ABŞ administrasiyası Omanda İran nümayəndələri ilə danışıqlar aparmağa razılıq verib və məsləhətləşmələrin fevralın 6-da keçirilməsi gözlənilir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerikanın "Axios" internet portalının jurnalisti Barak Ravid "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Ərəb dövlətlərindən birindəki mənbəsinin sözlərinə görə, ABŞ və İran arasında nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların cümə günü Omanda keçirilməsi gözlənilir.
Belə ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası İran tərəfinin danışıqların Türkiyədə olmaması barə xahişinə razılıq verib. Jurnalistin əlavə etdiyi kimi, ərəb və müsəlman dövlətlərinin Omandakı danışıqlarda iştirak edib-etməyəcəyi ilə bağlı məsləhətləşmələr hələ də davam edir.
