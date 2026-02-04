İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Ağ Ev İranla Omanda danışıqlar aparmağa razılıq verib

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 07:10
    Ağ Ev İranla Omanda danışıqlar aparmağa razılıq verib

    ABŞ administrasiyası Omanda İran nümayəndələri ilə danışıqlar aparmağa razılıq verib və məsləhətləşmələrin fevralın 6-da keçirilməsi gözlənilir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerikanın "Axios" internet portalının jurnalisti Barak Ravid "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Ərəb dövlətlərindən birindəki mənbəsinin sözlərinə görə, ABŞ və İran arasında nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların cümə günü Omanda keçirilməsi gözlənilir.

    Belə ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası İran tərəfinin danışıqların Türkiyədə olmaması barə xahişinə razılıq verib. Jurnalistin əlavə etdiyi kimi, ərəb və müsəlman dövlətlərinin Omandakı danışıqlarda iştirak edib-etməyəcəyi ilə bağlı məsləhətləşmələr hələ də davam edir.

    ABŞ İran
    Белый дом согласился провести переговоры с Ираном в Омане

    Son xəbərlər

    07:42

    ABŞ Nigeriyaya kiçik hərbi kontingent göndərib

    Digər ölkələr
    07:10

    Ağ Ev İranla Omanda danışıqlar aparmağa razılıq verib

    Digər ölkələr
    06:48

    ABŞ Rusiyadan qırıcı almaq istəyən Əlcəzairi sanksiyalarla hədələyib

    Digər ölkələr
    06:19

    FTB: Kirkin qətli ilə bağlı məhkəmə prosesi illərlə uzana bilər

    Digər ölkələr
    05:46

    Al Ghad: Qəddafinin oğlunun öldürülməsi Liviyaya qarşı cinayətdir

    Digər ölkələr
    05:05

    "SpaceX" nasazlıq səbəbindən "Falcon 9"un uçuşlarını dayandırıb

    Digər ölkələr
    04:43

    ABŞ-də qismən şatdauna  son qoyulub

    Digər ölkələr
    04:20

    Ağ Ev: Delsi Rodrigesin ABŞ-yə səfəri müzakirə olunur

    Digər ölkələr
    03:39

    İlon Mask "X"in Parisdəki ofisində aparılan axtarışı siyasi hücum adlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti