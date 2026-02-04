Белый дом согласился провести переговоры с Ираном в Омане
- 04 февраля, 2026
- 07:03
Администрация США согласилась провести переговоры с представителями Ирана в Омане, а консультации, как ожидается, состоятся 6 февраля.
Как передает Report, накануне об этом сообщил в социальной сети X журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид.
По данным его источника в одном из арабских государств, "переговоры по ядерной программе между США и Ираном, как ожидается, пройдут в Омане в пятницу". Согласно этой информации, "администрация президента США Дональда Трампа согласилась по запросу иранской стороны перенести переговоры из Турции". Как добавил журналист, "все еще продолжаются консультации о том, примут ли участие арабские и мусульманские государства в переговорах в Омане".
Портал ранее сообщил, что Иран намерен поменять формат переговоров с США на двусторонний и перенести место их проведения из Стамбула в Оман.