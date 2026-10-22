Назначен исполнительный директор ЗАО "Водоснабжение крупных городов"

Состоялось первое заседание Наблюдательного совета ЗАО "Водоснабжение крупных городов".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Согласно решению Наблюдательного совета, Марданов Ариф Фарман оглу назначен исполнительным директором ЗАО.

Ранее он занимал руководящие посты в ОАО "Азерсу", SOCAR, Профсоюзе работников метрополитена, Профсоюзе работников здравоохранения, а также входил в Наблюдательный совет TƏBİB.