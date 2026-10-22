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    Жительница Ходжалы: Со слезами радости возвращаемся на родные земли, которые покидали в страхе

    Карабах
    • 22 октября, 2026
    • 15:04
    Жительница Ходжалы: Со слезами радости возвращаемся на родные земли, которые покидали в страхе

    Жители Ходжалинского района, когда-то покидавшие родные земли в страхе, теперь возвращаются со слезами радости.

    Об этом сказала карабахскому бюро Report жительница села Бадара Джамиля Искендерова.

    "Мы очень тосковали по этим местам. Отныне оставшуюся часть жизни мы проживем с радостью в своем доме, у своего очага. Для нас не может быть ничего радостнее этого", - заявила она.

    Отметим, что сегодня в семь населенных пунктов Ходжалинского и Агдеринского районов вернулось еще 44 семьи.

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    Xocalı sakini: Qorxu içində çıxdığımız yurdumuza indi sevinc göz yaşları ilə qayıdırıq
    44 filmi
    44 filmi

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