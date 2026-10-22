Жительница Ходжалы: Со слезами радости возвращаемся на родные земли, которые покидали в страхе
Карабах
- 22 октября, 2026
- 15:04
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Жители Ходжалинского района, когда-то покидавшие родные земли в страхе, теперь возвращаются со слезами радости.
Об этом сказала карабахскому бюро Report жительница села Бадара Джамиля Искендерова.
"Мы очень тосковали по этим местам. Отныне оставшуюся часть жизни мы проживем с радостью в своем доме, у своего очага. Для нас не может быть ничего радостнее этого", - заявила она.
Отметим, что сегодня в семь населенных пунктов Ходжалинского и Агдеринского районов вернулось еще 44 семьи.
Последние новости
15:17
Назначен новый заместитель председателя Бакинского метрополитенаИнфраструктура
15:04
Жительница Ходжалы: Со слезами радости возвращаемся на родные земли, которые покидали в страхеКарабах
15:00
Назначен исполнительный директор ЗАО "Водоснабжение крупных городов"Инфраструктура
14:59
Макрон объявил о запрете всех протестов во Франции в ближайшие дниДругие страны
14:54
Турецкая компания проведет исследования электросетей для СЭС "Шамс" в АзербайджанеЭнергетика
14:48
Фото
В Астане представили энциклопедию "Туркестан" об общем наследии тюркского мираKультурная политика
14:40
Резаи: Иран предпочитает дипломатию, но готов к ответным мерамДругие страны
14:23
"Бавария" довела домашнюю беспроигрышную серию на общем этапе ЛЧ до 40 матчейФутбол
14:23
Представитель Азербайджана избран в рабочую группу Международной ассоциации судей по ИИВнешняя политика