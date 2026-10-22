Жительница Ходжалы: Со слезами радости возвращаемся на родные земли, которые покидали в страхе

Жители Ходжалинского района, когда-то покидавшие родные земли в страхе, теперь возвращаются со слезами радости.

Об этом сказала карабахскому бюро Report жительница села Бадара Джамиля Искендерова.

"Мы очень тосковали по этим местам. Отныне оставшуюся часть жизни мы проживем с радостью в своем доме, у своего очага. Для нас не может быть ничего радостнее этого", - заявила она.

Отметим, что сегодня в семь населенных пунктов Ходжалинского и Агдеринского районов вернулось еще 44 семьи.