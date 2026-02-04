İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    ABŞ Rusiyadan qırıcı almaq istəyən Əlcəzairi sanksiyalarla hədələyib

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 06:48
    ABŞ Rusiyadan qırıcı almaq istəyən Əlcəzairi sanksiyalarla hədələyib

    Ağ Ev Rusiyadan qırıcı təyyarələr alması ilə əlaqədar Əlcəzairə qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Dövlət Departamentinin Yaxın Şərq İşləri Bürosunun rəhbəri Robert Palladino dünən ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin dinləmələrində bildirib.

    "Bu barədə mediada xəbərlər gördük və onlar narahatedicidir. Dövlət Departamenti "Amerikanın Düşmənlərinə Sanksiyalar Vasitəsilə Qarşı Mübarizə" qanununun tətbiqinə sadiqdir və qeyd etdiyiniz kimi əməliyyatlar bu qərara səbəb ola bilər. Biz bunu yaxından izləyəcəyik",-deyə Robert Palladino bildirib.

    O əlavə edib ki, məsələni senatorlarla bağlı qapılar arxasında daha ətraflı müzakirə edə bilər. Diplomat ABŞ-nin Əlcəzairin Rusiya hərbi texnikası almasını əngəlləmək üçün gördüyü tədbirlərdən danışarkən əlavə edib:

    "Biz Əlcəzair hökuməti ilə razılaşdığımız məsələlərdə çox sıx əməkdaşlıq edirik. Əlbəttə ki, bir çox məsələdə fikir ayrılığımız var və bu, ABŞ-ın problem hesab etdiyi şeylərin nümunəsidir. Biz maraqlarımızı qorumaq və qəbuledilməz hərəkətləri dayandırmaq üçün diplomatik təsirlərimizdən, çox vaxt şəxsi münasibətlərimizdən istifadə edirik".

    Ağ Ev Əlcəzair
    США могут ввести санкции против Алжира за закупки истребителей у России

    Son xəbərlər

    07:42

    ABŞ Nigeriyaya kiçik hərbi kontingent göndərib

    Digər ölkələr
    07:10

    Ağ Ev İranla Omanda danışıqlar aparmağa razılıq verib

    Digər ölkələr
    06:48

    ABŞ Rusiyadan qırıcı almaq istəyən Əlcəzairi sanksiyalarla hədələyib

    Digər ölkələr
    06:19

    FTB: Kirkin qətli ilə bağlı məhkəmə prosesi illərlə uzana bilər

    Digər ölkələr
    05:46

    Al Ghad: Qəddafinin oğlunun öldürülməsi Liviyaya qarşı cinayətdir

    Digər ölkələr
    05:05

    "SpaceX" nasazlıq səbəbindən "Falcon 9"un uçuşlarını dayandırıb

    Digər ölkələr
    04:43

    ABŞ-də qismən şatdauna  son qoyulub

    Digər ölkələr
    04:20

    Ağ Ev: Delsi Rodrigesin ABŞ-yə səfəri müzakirə olunur

    Digər ölkələr
    03:39

    İlon Mask "X"in Parisdəki ofisində aparılan axtarışı siyasi hücum adlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti