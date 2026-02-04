Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 06:19
    США могут ввести санкции против Алжира за закупки истребителей у России

    Белый дом может ввести санкции против Алжира в связи с закупками этой страной истребителей у России.

    Как передает Report, накануне об этом заявил руководитель бюро Госдепартамента по делам Ближнего Востока Роберт Палладино на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

    "Мы видели сообщения СМИ об этом, и они вызывают обеспокоенность", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, отвечая на вопрос законодателя о возможности введения Вашингтоном ограничений против Алжира в связи с приобретением российских истребителей. "Госдепартамент обязуется обеспечивать соблюдение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" [CAATSA], и транзакции, подобные упомянутым вами, могут повлечь за собой такое решение, - подчеркнул он, имея в виду возможность введения рестрикций. - И мы будем следить за этим внимательно". Палладино добавил, что может подробнее обсудить эту тему с сенаторами в закрытом для журналистов формате.

    Говоря о том, какие меры США принимают, чтобы помешать закупкам Алжиром российской военной техники, дипломат добавил: "Мы очень тесно работаем с правительством Алжира по вопросам, относительно которых между нами есть согласие. Мы, безусловно, не соглашаемся по многим вопросам, и это пример того, что США считают проблемой". "Мы используем имеющиеся рычаги влияния в дипломатической сфере, часто приватно, для защиты наших интересов и для прекращения неприемлемых действий", - добавил Палладино, говоря о подходе США к решению таких вопросов.

    Напомним, что в феврале 2025 года алжирская сторона подтвердила приобретение у РФ истребителей пятого поколения Су-57Э, став тем самым первым экспортным заказчиком этого вида авиационной техники российской разработки. Тогда закупку в своем сюжете анонсировал государственный телеканал североафриканской страны. ВВС Алжира располагают и другими истребителями российского производства.

    США Алжир Россия Сенат США истребители Су-57Э
    ABŞ Rusiyadan qırıcı almaq istəyən Əlcəzairi sanksiyalarla hədələyib
