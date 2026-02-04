İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    "SpaceX" nasazlıq səbəbindən "Falcon 9"un uçuşlarını dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 05:05
    SpaceX nasazlıq səbəbindən Falcon 9un uçuşlarını dayandırıb

    Amerikanın "SpaceX" şirkəti "Falcon 9" raketində nasazlıq aşkar edib və buna görə də bu modelin uçuşlarını dayandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "SpaceX" şirkəti sosial mediada məlumat yayıb.

    "SpaceX" bildirib ki, fevralın 2-də, "Falcon 9"un buraxılışı zamanı ikinci mərhələ mühərriklərinin səhv işləməsi aşkar edilib:

    "Komandalar uçuşa qayıtmazdan əvvəl hadisənin əsas səbəbini və düzəldici tədbirləri müəyyən etmək üçün məlumatları nəzərdən keçirirlər".

    "SpaceX"in uçuş cədvəlinə əsasən, növbəti buraxılış fevralın 6-na planlaşdırılıb.

    SpaceX Raket
    SpaceX приостановила полеты Falcon-9 из-за сбоя

    Son xəbərlər

    05:46

    Al Ghad: Qəddafinin oğlunun öldürülməsi Liviyaya qarşı cinayətdir

    Digər ölkələr
    05:05

    "SpaceX" nasazlıq səbəbindən "Falcon 9"un uçuşlarını dayandırıb

    Digər ölkələr
    04:43

    ABŞ-də qismən şatdauna  son qoyulub

    Digər ölkələr
    04:20

    Ağ Ev: Delsi Rodrigesin ABŞ-yə səfəri müzakirə olunur

    Digər ölkələr
    03:39

    İlon Mask "X"in Parisdəki ofisində aparılan axtarışı siyasi hücum adlandırıb

    Digər ölkələr
    03:14

    "Tasnim": İranın PUA-sı əlaqə kəsilməzdən əvvəl bütün məlumatlarını ötürüb

    Digər ölkələr
    02:43
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Beşbarmaq Gorus rayonu ərazisində qışlaq adıdır

    Daxili siyasət
    02:17

    Estoniya Rusiyaya istiqamətlənən yük gəmisini saxlayıb

    Digər ölkələr
    01:35

    Məcnun Məmmədov: Kənd təsərrüfatında süni zəkanın tətbiqi üzərinə çalışırıq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti