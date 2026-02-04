"SpaceX" nasazlıq səbəbindən "Falcon 9"un uçuşlarını dayandırıb
Amerikanın "SpaceX" şirkəti "Falcon 9" raketində nasazlıq aşkar edib və buna görə də bu modelin uçuşlarını dayandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "SpaceX" şirkəti sosial mediada məlumat yayıb.
"SpaceX" bildirib ki, fevralın 2-də, "Falcon 9"un buraxılışı zamanı ikinci mərhələ mühərriklərinin səhv işləməsi aşkar edilib:
"Komandalar uçuşa qayıtmazdan əvvəl hadisənin əsas səbəbini və düzəldici tədbirləri müəyyən etmək üçün məlumatları nəzərdən keçirirlər".
"SpaceX"in uçuş cədvəlinə əsasən, növbəti buraxılış fevralın 6-na planlaşdırılıb.
