SpaceX приостановила полеты Falcon-9 из-за сбоя
Другие страны
- 04 февраля, 2026
- 03:41
Американская компания SpaceX заметила некорректную работу своей ракеты Falcon-9, в связи с чем приостанавливает полеты этой модели.
Как передает Report, об этом компания SpaceX сообщила в соцсети X.
В SpaceX указали, что 2 февраля выявили некорректную работу двигателей второй ступени во время вывода Falcon-9 очередной партии спутников связи Starlink непосредственно перед фазой схода ступени с орбиты. "Команды изучают данные с тем, чтобы определить коренную причину произошедшего и корректирующие меры перед тем, как вернуться к полетам", - говорится в сообщении.
Согласно расписанию полетов SpaceX, следующий запуск запланирован на 6 февраля.
