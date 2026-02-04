Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    SpaceX приостановила полеты Falcon-9 из-за сбоя

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 03:41
    SpaceX приостановила полеты Falcon-9 из-за сбоя

    Американская компания SpaceX заметила некорректную работу своей ракеты Falcon-9, в связи с чем приостанавливает полеты этой модели.

    Как передает Report, об этом компания SpaceX сообщила в соцсети X.

    В SpaceX указали, что 2 февраля выявили некорректную работу двигателей второй ступени во время вывода Falcon-9 очередной партии спутников связи Starlink непосредственно перед фазой схода ступени с орбиты. "Команды изучают данные с тем, чтобы определить коренную причину произошедшего и корректирующие меры перед тем, как вернуться к полетам", - говорится в сообщении.

    Согласно расписанию полетов SpaceX, следующий запуск запланирован на 6 февраля.

    SpaceX Falcon 9 Starlink
    Ты - Король

    Последние новости

    04:14

    Трамп подписал пакет законопроектов для преодоления шатдауна

    Другие страны
    03:41

    SpaceX приостановила полеты Falcon-9 из-за сбоя

    Другие страны
    03:18

    Илон Маск назвал обыск в офисе X во Франции политической атакой

    Другие страны
    02:48

    Tasnim: БПЛА Ирана передал все данные перед тем, как с ним потеряли связь

    Другие страны
    02:08

    Белый дом: Визит Делси Родригес в США находится на стадии обсуждения

    Другие страны
    01:45

    Меджнун Мамедов: Мы работаем над внедрением искусственного интеллекта в сельском хозяйстве

    Внутренняя политика
    01:42

    Лидер правых Ле Пен все еще надеется побороться за президентство во Франции

    Другие
    01:15

    В Азербайджане общее производство зерна в прошлом году выросло на 3%

    АПК
    01:08

    Лейла Алиева посетила в Абу-Даби мечеть Шейха Заида

    Внешняя политика
    Лента новостей