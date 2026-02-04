SpaceX приостановила полеты Falcon-9 из-за сбоя

Американская компания SpaceX заметила некорректную работу своей ракеты Falcon-9, в связи с чем приостанавливает полеты этой модели.

Как передает Report, об этом компания SpaceX сообщила в соцсети X.

В SpaceX указали, что 2 февраля выявили некорректную работу двигателей второй ступени во время вывода Falcon-9 очередной партии спутников связи Starlink непосредственно перед фазой схода ступени с орбиты. "Команды изучают данные с тем, чтобы определить коренную причину произошедшего и корректирующие меры перед тем, как вернуться к полетам", - говорится в сообщении.

Согласно расписанию полетов SpaceX, следующий запуск запланирован на 6 февраля.