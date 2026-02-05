Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Spiegel: ФРГ сокращает воинский контингент в Северном Ираке

    • 05 февраля, 2026
    • 03:51
    Spiegel: ФРГ сокращает воинский контингент в Северном Ираке

    Бундесвер (ВС ФРГ) значительно сокращает численность германского контингента в Северном Ираке по соображениям безопасности.

    Как передает Report, об этом пишет журнал Der Spiegel.

    Таким образом, как отмечает издание, оперативное командование ВС Германии реагирует на угрозу эскалации в Иране. Персонал, чье присутствие не является критически важным для выполнения миссии, был в качестве меры предосторожности выведен из Ирака. Однако представитель Бундесвера не стал комментировать численность задействованных сил или численность оставшегося контингента после вывода.

    В уведомлении для Бундестага данная мера безопасности обосновывается "дальнейшим ростом напряженности между США и Ираном". Еще в конце января уровень опасности для Северного Ирака был повышен из-за "растущей угрозы военного столкновения с Ираном", указывает Der Spiegel. В актуальном отчете о ситуации отмечается, что из-за совместного использования баз с американскими войсками существует "косвенная угроза" для Бундесвера.

    Правительство ФРГ развернуло миссию в 2015 году, когда террористическая группировка ИГИЛ взяла под контроль большую часть территории Сирии и некоторые районы Ирака. Бундесвер проводит подготовку иракских сил безопасности, в основном руководящего военного персонала, для борьбы с группировкой.

    В последнее время численность контингента Бундесвера в рамках миссии в Ираке и Иордании составляла около 300 военнослужащих. Однако большая часть из них размещена в Иордании, где ВВС Германии уже много лет используют полевой лагерь и поддерживают международную антитеррористическую коалицию, в том числе самолетами-заправщиками.

