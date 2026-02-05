Моратинос: Ильхам Алиев - один из главных инициаторов диалога во имя мира

Азербайджан всегда был в авангарде обсуждений по укреплению межкультурного диалога.

Об этом корреспонденту американского бюро Report заявил Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос в кулуарах панели высокого уровня на тему межкультурного и межрелигиозного диалога, организованной в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке азербайджанским постпредством.

Он отметил, что роль Азербайджана, с учетом его постоянного лидерства в таких обсуждениях, всегда была чрезвычайно важной для укрепления межкультурного диалога.

"Президент Ильхам Алиев - один из главных инициаторов развития этого диалога во имя мира. "Бакинский процесс" признан ООН и международным сообществом как одна из наиболее успешных платформ для продвижения уважения к другим культурам, цивилизациям и религиям. Мы приветствуем это", - подчеркнул Моратинос.

Он добавил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление "Бакинского процесса" в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку в 2026 году.

"Надеемся, что в октябре мы все соберемся в Баку и заложим основу нового этапа. Потому что мир нуждается именно в таком диалоге, взаимопонимании и сотрудничестве", - заключил представитель ООН.