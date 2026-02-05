İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    BMT-nin ali nümayəndəsi: İlham Əliyev sülh naminə dialoqun əsas təşəbbüskarlarındandır

    Xarici siyasət
    • 05 fevral, 2026
    • 04:57
    BMT-nin ali nümayəndəsi: İlham Əliyev sülh naminə dialoqun əsas təşəbbüskarlarındandır

    Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun gücləndirilməsi istiqamətində müzakirələrə hər zaman liderlik edib.

    Bunu "Report"un ABŞ bürosuna açıqlamasında BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Azərbaycanın ev sahibliyi ilə mədəniyyətlər və dinlərarası dialoq mövzusunda keçirilən yüksək səviyyəli paneldə iştirak edən BMT Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi Migel Anxel Moratinos deyib.

    M. Moratinos bildirib ki, Azərbaycanın rolu mədəniyyətlərarası dialoqun gücləndirilməsi istiqamətində bu müzakirələrə daim liderlik etməsi baxımından hər zaman son dərəcə vacib olub:

    "Prezident İlham Əliyev sülh və barışıq naminə bu dialoqun inkişaf etdirilməsinin əsas təşəbbüskarlarından biri olub. "Bakı Prosesi" BMT və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən digər mədəniyyətlərə, sivilizasiyalara və dinlərə hörmətin təşviqi üçün ən uğurlu platformalardan biri kimi tanınıb. Biz bunu böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılayırıq".

    M. Moratinos qeyd edib ki, 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda "Bakı Prosesi"nin daha da gücləndirilməsi planlaşdırılır:

    "Bu il "Bakı Prosesi" daha da gücləndiriləcək. Ümid edirik ki, oktyabr ayında Bakıda hamımız bir araya gələcək və yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoyacağıq. Çünki dünya məhz belə dialoqa, qarşılıqlı anlayışa və sülhə yönəlmiş əməkdaşlığa ehtiyac duyur".

    İlham Əliyev BMT Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu

    Son xəbərlər

    04:57

    BMT-nin ali nümayəndəsi: İlham Əliyev sülh naminə dialoqun əsas təşəbbüskarlarındandır

    Xarici siyasət
    04:47

    "Spiegel": Almaniya Şimali İraqdakı hərbi kontingentini azaldır

    Digər ölkələr
    04:44

    İzmirdə 28 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Region
    04:35

    Fərid Cəfərov: Azərbaycan beynəlxalq təşəbbüslərin müəllifi kimi tanınır

    Xarici siyasət
    04:02

    "JPost": İsraildə avtomobilin partlaması nəticəsində bir nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    03:41
    Foto

    Azərbaycan BMT-də mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi mövzusunda müzakirə təşkil edib

    Xarici siyasət
    03:09

    "Bloomberg": "SpaceX" ilkin kütləvi yerləşdirməyə hazırlıq üçün xarici bankları cəlb edib

    Biznes
    02:46
    Video

    "Osmanlıda alınmayan planlar Cənubi Qafqaza daşındı" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    02:23

    "Mançester Siti" İngiltərə Liqa Kubokunun finalında "Arsenal" ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti