    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 05:26
    Трамп заявил, что беспокоится о своей безопасности

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть опасения относительно собственной безопасности, однако он старается отстраниться от подобных мыслей.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу NBC News, выдержки из которого в соцсети Х опубликовала пресс-служба Белого дома.

    "Я беспокоюсь об этом, но надо выбрасывать это из головы, иначе было бы невозможно делать свою работу", - сказал американский лидер в ответ на соответствующий вопрос.

    Отметим, что Трамп пережил в 2024 году два покушения на свою жизнь. Первое произошло на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле - тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. Второй инцидент произошел неподалеку от резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

    Подозреваемого по второму эпизоду Райана Уэсли Рута приговорили к пожизненному заключению.

    Дональд Трамп покушение интервью
    Tramp təhlükəsizliyi ilə bağlı narahat olduğunu bildirib
