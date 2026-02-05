Трамп заявил, что беспокоится о своей безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть опасения относительно собственной безопасности, однако он старается отстраниться от подобных мыслей.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу NBC News, выдержки из которого в соцсети Х опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Я беспокоюсь об этом, но надо выбрасывать это из головы, иначе было бы невозможно делать свою работу", - сказал американский лидер в ответ на соответствующий вопрос.

Отметим, что Трамп пережил в 2024 году два покушения на свою жизнь. Первое произошло на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле - тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. Второй инцидент произошел неподалеку от резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Подозреваемого по второму эпизоду Райана Уэсли Рута приговорили к пожизненному заключению.