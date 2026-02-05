İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Tramp təhlükəsizliyi ilə bağlı narahat olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    • 05 fevral, 2026
    • 06:04
    Tramp təhlükəsizliyi ilə bağlı narahat olduğunu bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp öz təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıqlarının olduğunu, lakin bu cür fikirlərdən uzaqlaşmağa çalışdığını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, Amerika liderinin bu barədə "NBC News" telekanalına müsahibəsində dediklərini Ağ Evin mətbuat xidməti "X" sosial şəbəkəsində paylaşıb.

    "Mən buna görə narahatam, lakin bu fikirləri başından atmalısan, əks halda, öz işini görmək qeyri-mümkün olardı", – deyə Amerika lideri müvafiq suala cavabında bildirib.

    Qeyd edək ki, Tramp 2024-cü ildə həyatına qarşı iki sui-qəsd cəhdi ilə üzləşib. Birinci hadisə iyul ayında Pensilvaniyada keçirilən seçki öncəsi mitinqdə baş verib – o zaman snayperin atdığı güllə siyasətçinin qulağına dəyib. İkinci insident isə Florida ştatındakı Mar-a-Laqo iqamətgahının yaxınlığında qeydə alınıb.

    İkinci epizod üzrə şübhəli bilinən Rayan Uesli Rut ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib.

    Donald Tramp Təhlükəsizlik narahatlıq
    Трамп заявил, что беспокоится о своей безопасности

    Son xəbərlər

    06:04

    Tramp təhlükəsizliyi ilə bağlı narahat olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    05:42
    Foto

    BMT rəsmisi: Azərbaycanın mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqa diqqət ayırması əhəmiyyətlidir

    Xarici siyasət
    05:24

    Quterreş: Rusiya-ABŞ müqaviləsinin müddətinin başa çatması beynəlxalq təhlükəsizliyi təhdid edir

    Digər ölkələr
    04:57

    BMT-nin ali nümayəndəsi: İlham Əliyev sülh naminə dialoqun əsas təşəbbüskarlarındandır

    Xarici siyasət
    04:47

    "Spiegel": Almaniya Şimali İraqdakı hərbi kontingentini azaldır

    Digər ölkələr
    04:44

    İzmirdə 28 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Region
    04:35

    Fərid Cəfərov: Azərbaycan beynəlxalq təşəbbüslərin müəllifi kimi tanınır

    Xarici siyasət
    04:02

    "JPost": İsraildə avtomobilin partlaması nəticəsində bir nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    03:41
    Foto

    Azərbaycan BMT-də mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi mövzusunda müzakirə təşkil edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti